تكنولوجيا: أول الصور المسربة لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy S21 FE 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر موقع Voice مؤخراً أول الصور المسربة لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy S21 FE 5G الذي يظهر بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، مع كاميرة أمامية في ثقب يتوسط الشاشة.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy S21 FE 5G أو ما يعرف ب “Fan Edition” خلال الفترة القادمة، حيث يقدم للمستخدمين تصميم الإصدارات المميزة مع خفض في بعض المميزات لدعم الهاتف بمستوى تسعير جيد للمستخدمين.

ولقد كشفت التسريبات عن مواصفات هاتف Galaxy S21 FE 5G الذي يأتي بحجم 6.4 إنش، وشاشة Super AMOLED، ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل، كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية بنفس تصميم هاتف Galaxy S21.

ويأتي هاتف Galaxy S21 FE 5G بنفس السماكة المميزة لهاتف Galaxy S21، بينما يتميز Galaxy S21 FE 5G بإرتفاع 4مم أكبر، وإتساع 3.3مم أكثر.

كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الهاتف يأتي بجودة أقل في إعدادات الكاميرة مقارنة بهاتف Galaxy S21، أيضاً من المتوقع أن يأتي الإصدار الجديد بنفس مستوى التسعير الذي انطلق به إصدار العام الماضي أي 699 دولار.

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