شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه المساعد الصوتى الجديد من سبوتيفاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت منصة سبوتيفاي مساعد صوتي خاص بها لمستخدمي تطبيقها على نظامي تشغيل أندرويد و iOS، لتتيح لهم تشغيل تطبيقها والمقاطع الصوتية المفضلة دون لمس هواتفهم، وعلى غرار مساعد جوجل الصوتي، فإن مساعد سبوتيفاي يعمل مباشرة عند قول "Hey, Spotify"، ثم يمكن طلب تشغيل أي مقطع صوتي أو تشغيل قائمة مفضلة عبر التطبيق.

لكن يجب ملاحظة أن مساعد سبوتيفاي يعمل داخل تطبيقاتها فقط، أي أنه لا يعمل مع باقي تطبيقات النظام، كما يفعل مساعد آبل سيري أو مساعد جوجل الصوتي أو حتى مساعد سامسونج بكسبي، ولتفعيل المساعد الصوتي داخل التطبيق، سيتطلب التطبيق على أندرويد أو iOS منح أذونات للوصول إلى الميكروفون للاستماع وتسجيل صوت المستخدم.

على جانب آخر تواصل أمازون تحديث مهارات مساعدها الصوتي Alexa، حيث إن أحدث ميزة أعلنتها أمازون تجعل Alexa أكثر ذكاءً من ذي قبل، فوفقًا لتقرير صادر عن TechCrunch، سيتم تجهيز Alexa الآن بميزة Live Translation، حيث سيجمع Alexa بين تقنية التعرف على الكلام من أمازون مع الترجمة الآلية العصبية لهذه الميزة.

وتدعم ميزة Live Translation الترجمة بين الإنجليزية والفرنسية أو الهندية أو الإسبانية أو البرتغالية أو الألمانية أو الإيطالية، ومع الميزة الجديدة، أصبحت Alexa أكثر توازناً قليلاً مع مساعد جوجل، الذي كان يتمتع بهذه الميزة لفترة من الوقت الآن، وفي أكتوبر من العام الماضي، قدمت أمازون الوضع متعدد اللغات لـ Alexa.