شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعليق قضية Epic ضد آبل فى أستراليا مؤقتًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة جزمودو أستراليا، أن قاضٍ أسترالى قضى بتعليق دعوى Epic ضد شركة Apple في أستراليا مؤقتًا، بينما يستعد الجانبان لمحاكمة في الولايات المتحدة، كانت شركة Apple قد طلبت وقفًا دائمًا للقضية في أستراليا، مدعية أن قضايا الولايات المتحدة وأستراليا متشابهة جدًا، وأنه يجب تسوية الأمر في الولاية القضائية الأصلية للولايات المتحدة وفقا لموقع the verege.

وتواجه الشركتان أزمة بسبب لعبة Battle Royale Fortnite الخاصة بشركة Epic ، والرسوم التي تفرضها Apple، وفي أغسطس الماضى، أنشأت Epic نظام الدفع الخاص بها داخل اللعبة، لتتفادى بشكل فعال مدفوعات متجر التطبيقات من Apple وتجنب الرسوم الإضافية بنسبة 30 في المائة التي تجمعها Apple على مشتريات App Store.

وقامت Apple بعد ذلك بإزالة Fortnite من متجر تطبيقات iOS الخاص بها لانتهاكها قواعدها، ردت Epic بدعوى ضد الاحتكار تسعى إلى جعل متجر تطبيقات Apple احتكارًا وحاولت حشد جماهير Fortnite بفيديو احتجاج يسخر من إعلان Apple الشهير "1984".

وفي نوفمبر رفعت شركة Epic دعوى قانونية مماثلة ضد شركة Apple فى أستراليا، قائلة إن سلوك صانع iPhone كان "غير معقول وينتهك قانون المستهلك الأسترالي بالإضافة إلى أقسام مختلفة من قانون المنافسة والمستهلك لعام 2010"، كما رفعت Epic دعاوى مماثلة ضد Google ومتجر تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاص بها.

وأمر القاضي الأسترالي ناي بيرام بتعليق القضية في ذلك البلد مؤقتًا لمدة ثلاثة أشهر، وقال أيضًا إن الإجراءات ستستمر في تعليقها في أستراليا إذا استمرت Epic في متابعة قضيتها في الولايات المتحدة، ولكن يمكنها إعادة القضية إلى المحاكم الأسترالية اعتمادًا على النتيجة في الولايات المتحدة.

ويوم الخميس الماضى قدمت Apple و Epic نتائج مقترحة لوثائق الحقائق في قضية المحكمة الأمريكية، والتي من المقرر أن تفتح في كاليفورنيا فى 3 مايو.

ونقل موقع the verege رسالة بريد عن متحدث باسم Epic قوله، إن الشركة "ظلت ملتزمة بكفاحنا من أجل زيادة المنافسة على المنصات الرقمية في أستراليا وحول العالم"، مضيفًا أن الشركة تخطط "لمواصلة دعم الحكومة الأسترالية والجهات التنظيمية في سعيهم لتحقيق المنافسة العادلة فى أسواق تطبيقات المحمول".