instax mini 40 .. كاميرا فورية جديدة من فوجي فيلم

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة فوجي فيلم عن إطلاق أحدث إضافة إلى خط Instax Mini للكاميرات الفورية، وهي instax mini 40، التي تنتج صورًا عبر فيلم مادي بسعر 100 دولار.

وتمثل instax mini 40 كاميرا أفلام فورية للمبتدئين مع زرين فقط، لكن ما يميز هذه الكاميرا هو مظهرها الكلاسيكي ذي الأفلام السينمائية، والمكتمل بهيكل من الجلد الصناعي باللون الأسود وإطار بلاستيكي فضي ذو مظهر معدني.

وتقول فوجي فيلم: إن الكاميرا تدعم الأفلام ذات التنسيق المصغر ومن المفترض إطلاقها في 21 أبريل 2021، وهي الأحدث في سلسلة كاميرات instax الفورية التي تتيح للمستخدمين التقاط الصور وطباعتها على الفور.

وبالإضافة إلى مظهر الكاميرا القديم، فإن instax mini 40 لديها آليات instax mini 11 نفسها، حيث إن الضغط على الزر الفضي الكبير أسفل حجرة العدسة يؤدي إلى إخراج العدسة وتشغيل الكاميرا.

وإلى جانب إطلاق instax mini 40، تطلق فوجي فيلم أيضًا فيلم instax بتنسيق مصغر جديد Contact Sheet يحتوي على نص باللون الأحمر، مما يضفي لمسة كلاسيكية على الإطار الأسود حول الصورة.

ويحاكي نمط الفيلم الفوري الجديد ورقة البروميد للصور الملتقطة في الأفلام، مما يسمح للمصورين بفحص الصور الفردية.

وتتميز كاميرا Instax mini 40 بخاصية التعريض الضوئي التلقائي التي تم تقديمها في الأصل في Instax mini 11 التي تم إطلاقها في شهر مايو الماضي.

ويسمح الإعداد للكاميرا بتحسين سرعة الغالق وإخراج الفلاش والإعدادات الأخرى تلقائيًا حسب ظروف التصوير.

وتهدف الشركة من خلال ذلك إلى السماح للمستخدم بالتقاط صور مثالية في ظروف الإضاءة الخارجية الساطعة والظروف الداخلية المظلمة على حد سواء.

وأضافت فوجي فيلم للكاميرا وضع السيلفي لالتقاط صور السيلفي واللقطات القريبة عن طريق سحب الجزء الخارجي من العدسة بمقدار نصف إنش إضافية.

ويضبط وضع السيلفي المسافة البؤرية للكاميرا للسماح للعدسة بالتركيز على الأهداف الأقرب.

وعندما يتم إطلاق الكاميرا في وقت لاحق من هذا الشهر، فإنها تأتي مع اثنين من الملحقات المتاحة في الوقت نفسه، بما في ذلك حزام الكتف الصناعي وحقيبة الكاميرا المصنوعة من الجلد الصناعي.