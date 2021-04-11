تكنولوجيا: "ناسا" تؤجل موعد أول تحليق للمروحية "إنجنويتى" فوق كوكب المريخ

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة "ناسا" الأمريكية لأبحاث الفضاء اليوم الأحد، أنها أجلت موعد أول عملية تحليق للمروحية الصغيرة "إنجنويتى" فوق كوكب المريخ، وذلك بسبب مشكلة تقنية محتملة تم رصدها خلال اختبار الطائرة.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أنه كان من المرتقب أن يتم اليوم إطلاق أول رحلة للمروحية فوق المريخ.

وأوقف فريق "ناسا" تجاربه على المروحية - التى يبلغ وزنها نحو 1.8 كجم - في وقت سبق الموعد المحدد بسبب تنبيه مرتبط بخلل محتمل.

وذكرت ناسا أن "فريق الهليكوبتر يراجع القراءات المرسلة لتشخيص وفهم المشكلة، وسيقوم بعد ذلك بإعادة جدولة اختبار السرعة القصوى"، مؤكدة أن المروحية "آمنة وفي حالة جيدة"، وأنها تمكنت من إرسال معلومات إلى الأرض.

وكانت "ناسا" قد وصفت عملية تحليق الهليكوبتر بأنها (غير مسبوقة) و(محفوفة) بكثير من المخاطر، وأكدت أنها قد تقود لجمع بيانات لا تقدر بثمن بشأن الظروف على المريخ.. مضيفة أن رحلة مروحيتها ستمثل عرضا تقنيا لأول رحلة طيران تعمل بالطاقة على المريخ.