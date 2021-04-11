شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تضيف تسميات للصفحات الساخرة.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت فيس بوك في إضافة تصنيفات إلى الصفحات الساخرة حتى يتمكن من التأكد بشكل إضافى من أن الناس لا يخلطون بين السخرية والأخبار الحقيقية وفقًا لما نقله موقع TheNextWeb.

وعلى الرغم من أن الأشخاص المتمرسين على الإنترنت يجيدون التمييز بين الأخبار "الحقيقية" والسخرية، لكن العديد من مستخدمي Facebook لا يجيدون ذلك. من الشائع جدًا أن ترى شخصًا يشارك مقالًا أو خبرا ساخرا كما لو كان جادًا.

يأتى ذلك بعد أيام قليلة من إعلان الشركة بطرح تسميات "مسئول عام" و"صفحة المعجبين" لمزيد من الشفافية.

بدأت التسميات في الظهور اليوم، على الرغم من أن Facebook يشير إلى أنه "يختبر" الميزة لذا فهى مازالت لم تطلق رسميا.