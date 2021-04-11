شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تكلفة تأمين مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر ملف جديد لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات أن فيسبوك أنفق أكثر من 23 مليون دولار العام الماضي على تأمين الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، ووفقًا لبيان وكيل الشركة فإن المراجعات السنوية لأمن الشركة على Facebook "حددت تهديدات محددة لزوكربيرج" بحسب موقع TheVerge.

وقال البيان بشأن دور الرئيس التنفيذي لشركة Facebook: "ترتبط المشاعر السلبية بشأن شركتنا ارتباطًا مباشرًا، وغالبًا ما يتم نقلها إلى زوكربيرج".

وأظهرت المراجعة السنوية للشركة لبرامج الأمان أن تكاليف حماية زوكربيرج وعائلته ارتفعت في عام 2020 ويرجع ذلك أساسًا إلى بروتوكولات السفر COVID-19 وزيادة التغطية الأمنية خلال موسم الانتخابات الأمريكية 2020 "والفترات الأخرى التي تزداد فيها المخاطر الأمنية" ارتفاع تكاليف أفراد الأمن.

ويُظهر قسم "جميع التعويضات الأخرى" في بيان الوكيل أن فيسبوك أنفق 23 مليون دولار للأمن الشخصي في مساكن زوكربيرج وللسفر له ولعائلته، حصل الرئيس التنفيذي أيضًا على 10 ملايين دولار إضافية لتغطية تكاليف أفراد الأمن والتكاليف الأمنية الأخرى، وصلت تكلفة الأمن الأساسي إلى 13.4 مليون دولار في العام الماضي، مقارنة بـ 10.4 مليون دولار في العام السابق.

"تعتقد لجنة التعويضات والترشيحات والحوكمة أن هذه التكاليف مناسبة وضرورية في ضوء مشهد التهديد وحقيقة أن السيد زوكربيرج قد طلب الحصول على دولار واحد فقط من الراتب السنوي ولا يتلقى أي مدفوعات إضافية أو مكافآت أسهم أو تعويضات حوافز أخرى "، وفقًا لبيان الوكيل.

وقال البيان Facebook إنه سيقدم اقتراحًا في اجتماع المساهمين في 26 مايو لتقديم الأمن الشخصي للمديرين من غير الموظفين من وقت لآخر، وهو ما يقول إنه ضروري بسبب "التدقيق المستمر الذي يواجهه مديرينا مثل نتيجة لخدمتهم في مجلس إدارتنا ".

ووافق Facebook على خدمات الأمن الشخصي لبعض المديرين من غير الموظفين في شهري يناير وفبراير "في ضوء المستوى العالي من التدقيق الذي تواجهه شركتنا والمسؤولون التنفيذيون والمديرون لدينا، فضلاً عن الجو الديناميكي والمشحون بعد الانتخابات الأمريكية 2020 والهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، بحسب بيان الوكيل.

وجد تقرير صدر في يناير من قبل مشروع الشفافية التقنية أن بعض مثيري الشغب المتطرفين في هجوم الكابيتول قد استخدموا مجموعات خاصة على فيسبوك لأشهر لتخطيط وتنسيق تمرد 6 يناير، على الرغم من ملاحظات مديرة العمليات في فيسبوك شيريل ساندبرج بأن "الأحداث تم تنظيمها إلى حد كبير على منصات ليس لديها قدرتنا على وقف الكراهية، وليس لديها معاييرنا ولا تتمتع بشفافيتنا ".