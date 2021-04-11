تكنولوجيا: خطأ في الطباعة يؤدي إلى بيع iPhone 11 Pro بسعر 2700 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تغريدة من أرشيف ابل عن بيع وحدة من هاتف iPhone 11 Pro مؤخراً بسعر 2700 دولار، أي أعلى من سعر الوحدة الأصلية 2.7 مرة، ولقد أدى إلى إرتفاع سعر هذه الوحدة كنتيجة لخطأ في التصميم.

خطأ في الطباعة على الجهة الخلفية من هاتف iPhone 11 Pro أدى إلى خطأ في تصميم الهاتف، حيث تم طباعة شعار ابل في الجهة الخلفية بعيداً عن الموقع المخصص له في المنتصف، مما أدى إلى إرتفاع سعر هذه الوحدة.

ولقد أكد الأرشيف الداخلي لشركة ابل على أن إحتمال حدوث مثل هذا الخطأ عند الطباعة نادر جداً، لهذا كانت هذه الوحدة من وحدات هاتف الأيفون النادرة من إنتاج الشركة، مما أدى إلى إرتفاع سعر iPhone 11 Pro إلى 2700 دولار.

من جانب أخر أطلقت ابل الإصدار التجريبي 7 من تحديث iOS 14.5، ولقد أدى هذا التحديث إلى تحول اللون الأخضر في بعض وحدات iPhone 12 إلى درجة باهته وسيئة.

ومن المتوقع أن يتم دفع تحديث iOS 14.5 لمستخدمي هواتف الأيفون مع مجموعة من المميزات الجديدة خلال الفترة القادمة، حيث يأتي هذا التحديث ببعض من المميزات الهامة التي يتطلع إليها الكثير من مستخدمي هواتف الأيفون، حيث يدعم هذا التحديث التسجيل في الهاتف في وجود الأقنعة عن طريق ساعة ابل الذكية.

أيضاً من المقرر أن يجلب تحديث iOS 14.5 معايير أعلى لحماية المستخدمين من تتبع التطبيقات للمستخدم وإستهدافه بالإعلانات في وجود تصريحات الوصول، كما يقدم هذا التحديث تحسينات وتعديلات صوتية في Siri وأكثر من 200 رمز تعبيري جديد.

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