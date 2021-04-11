شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب تريد الصين وروسيا بناء قاعدة على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت وكالة الفضاء الروسية Roscosmos وإدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) مؤخرًا على إنشاء مواقع قمرية على القمر وفي مدار حوله. يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تستعد فيه روسيا للاحتفال بالذكرى الستين ليلة يورى - بداية رحلة الفضاء البشرية وفقا لموقع TheNextWeb.

نشأت روسكوزموس في عام 1991 من برنامج الفضاء السوفيتي المنحل، أنجزت وكالة الفضاء السوفيتية عددًا من الخطوات الأولى ، بما في ذلك إطلاق أول قمر صناعي ، وكذلك إطلاق أول رجل وامرأة إلى الفضاء.

في عام 1971 ، أطلق اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية Salyut 1 ، أول محطة فضائية ، في مدار حول الأرض.

لعب الاتحاد السوفيتي أيضًا أدوارًا مهمة في تطوير محطة الفضاء الدولية حيث تحولت تلك البؤرة الاستيطانية من رؤية رونالد ريجان الأصلية لمحطة فضاء أمريكية بالكامل Freedom.

في 10 فبراير ، وصلت المركبة الفضائية Tianwen-1 إلى المريخ.

صُممت من قبل إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) ، وكانت هذه أول مهمة تصل إلى المريخ بمركبة مدارية ومركبة هبوط ومركبة (على الرغم من أن المسبار والمركبة المحمولة لم تهبط بعد على سطح المريخ). في ديسمبر ، جمعت بعثة روبوتية من الصين عينات من القمر ، وأعادتها إلى الأرض لتحليلها. كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحقيق ذلك منذ 40 عامًا.

"في إطار إنشاء ILRS ، ستستخدم الصين وروسيا خبرتهما في علوم الفضاء والبحث والتطوير واستخدام معدات وتكنولوجيا الفضاء لصياغة خريطة طريق مشتركة لبناء ILRS وتنفيذ التعاون الوثيق في التخطيط ، عرض وتصميم وتطوير وتنفيذ وتشغيل ILRS ، بما في ذلك الترويج للمشروع لمجتمعات الفضاء الدولية ، "تقارير CNSA.

أصدرت وكالات الفضاء في كل دولة بيانات ترحب بالتطور وتبادلت وجهات نظرها حول ما قد يكون أول هيكل ضخم يتم بناؤه في مدار القمر.

تلتزم كل دولة بالجمع بين خبراتها الغنية في علوم الفضاء والبحوث، واستخدام تكنولوجيا الفضاء لاستكشاف المريخ، وتطوير محطة دولية على القمر للبحث العلمي.

سيشارك كلا البلدين في تخطيط وتنفيذ وتصميم وتطوير وتشغيل محطة الأبحاث.

وقالت CNSA في بيان نُشر على WeChat: "تستخدم الصين وروسيا الخبرة المشتركة والتقنيات العلمية لإنشاء خارطة طريق لبناء محطة أبحاث دولية على القمر".

في 12 أبريل سيحتفل العالم بليلة يوري - الذكرى الستين لرحلات الفضاء البشرية، بالإضافة إلى الذكرى الأربعين لأول رحلة للمكوك الفضائى.

ومنذ سقوط الاتحاد السوفيتي، تخلف الاتحاد الروسي عن الولايات المتحدة والصين في استكشاف القمر والمريخ، وتسعى الأمة إلى استعادة دور قيادي في استكشاف الفضاء.

وقالت CNSA في بيان نُشر على WeChat: "تستخدم الصين وروسيا الخبرة المشتركة والتقنيات العلمية لإنشاء خارطة طريق لبناء محطة أبحاث دولية على القمر".

في 12 أبريل، سيحتفل العالم بليلة يوري - الذكرى الستين لرحلات الفضاء البشرية ، بالإضافة إلى الذكرى الأربعين لأول رحلة للمكوك الفضائى.

منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، تخلف الاتحاد الروسي عن الولايات المتحدة والصين في استكشاف القمر والمريخ، وتسعى الأمة إلى استعادة دور قيادى في استكشاف الفضاء.



لماذا محطة القمر؟ لماذا محطة القمر؟

يمكن أن توفر محطة قمرية العديد من الفوائد لوكالات الفضاء العالمية وشعوب تلك الدول. سيكون بمثابة خطوة عملية بين قدراتنا الحالية والتقنيات التي نحتاجها، في يوم من الأيام لاستعمار المريخ.

ويمكن أن تكون البؤرة الاستيطانية القمرية الدائمة بمثابة قاعدة لمجموعة متنوعة من الأنشطة مثل مراقبة الشمس والأجسام الفلكية الأخرى، ودراسة موارد الأرض والبيئة والأجسام الأخرى فى الكون.

سيوفر بناء مثل هذه البؤرة الاستيطانية أرضية بحث وإثبات لمجموعة متنوعة من التقنيات والقدرات المتقدمة المهمة بما في ذلك الروبوتات واستخدام الموارد في الموقع ومستودعات الموارد وموائل وحدات الفضاء السحيق والدفع في الفضاء والاتصال البصري والمضافات الفضائية التصنيع (الطباعة ثلاثية الأبعاد) والمزيد.

خلال أبولو 13 التقط طاقم هذه المركبة الفضائية المضطربة صورًا مذهلة لسطح القمر وهم يعيدون أنظارهم إلى الأرض.

إن طبيعة القمر وموارده مثل الكميات الكبيرة من المياه المحفوظة في الحفر المظللة إلى الأبد، تجعله قاعدة مثالية لمهمات القمر والمريخ اللاحقة وأنشطة الكواكب الأخرى.

إن إنشاء محطة قمرية دولية من شأنه أن يشير إلى اختراق مهم في النقل، والموارد عالية القيمة من خارج كوكب الأرض والطاقة والاتصالات وموائل الطاقم والمرافق التي من شأنها أن تقلل بشكل كبير من المخاطر التقنية والمالية للمهام خارج القمر.

وسيمنح برامج الفضاء في العالم خطوة تالية واضحة وفي الوقت المناسب ومنطقية تشتد الحاجة إليها فى استكشاف الإنسان للفضاء.

وتكمن الفكرة وراء إنشاء محطة القمر في وضع منشأة بشرية دائمة على القمر باستخدام قدرات مثبتة وأفضل الممارسات المستفادة من تطور وتشغيل محطة الفضاء الدولية.

وتقدم محطة الفضاء الدولية دليلاً حقيقياً على جدوى العمليات في الفضاء على مدى عقود. كما يوضح قدرة العديد من البلدان على العمل بشكل تعاوني في مشروع معقد للغاية ومكلف في الفضاء على مدى فترة طويلة من الزمن لتحقيق هدف مشترك.

ستكون محطة أبحاث القمر الدولية قادرة على دعم أطقم من 10 إلى 30 شخصًا وتوفير المأوى والطاقة ودعم الحياة والاتصالات والقدرة على الخروج من المنشأة والسفر عبر سطح القمر.

سيتم تطوير هذه البؤرة الاستيطانية في المقام الأول من خلال كونسورتيوم من المساهمين العام والخاص والدولى ، وفقًا للاتفاقية.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعاون فيها البلدان فى مهمات فضائية. تعمل موسكو وبكين أيضًا معًا في العديد من مشاريع استكشاف القمر والفضاء الأخرى.

سيعمل المجتمع الذي يعيش في محطة أبحاث القمر الدولية معًا في تطوير البنية التحتية ومشاركتها مع تطوير قدراتهم ومواهبهم الخاصة.

ستتراوح الأنشطة من البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا واستخراج الموارد ومعالجتها إلى استكشاف الإنسان للقمر وحتى السياحة.

وسيعتمد هذا المشروع على الدروس المستفادة من محطة الفضاء الدولية (ISS) ، التي شيدتها واستخدمتها ستة عشر دولة.

أثناء النظر في ميزانيات بناء المحطة القمرية وتشغيلها نظر مديرو البرامج مرة أخرى إلى محطة الفضاء الدولية. فمن المرجح أن يأتي الجهد الأولي من برامج تمولها الحكومة من أجل تقاسم التكاليف، ومن المفيد أن اتفقت دولتان من الدول الرائدة في الاقتصاد العالمي على تجميع مواردهما معًا لبناء محطة البحث العلمي القمرية الدولية هذه.

وتخطط ASA لإعادة البشر إلى القمر باستخدام برنامج Artemis ، وهي مهمة مقررة حاليًا في عام 2024.

وعندما وضعت بعثات أبولو 12 شخصًا على سطح القمر ، كانت التكنولوجيا القادرة على تنفيذ مثل هذه المهمة هي الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي فقط.

وفي السنوات المقبلة من المرجح أن تمتلك العديد من الدول بما في ذلك الصين وكذلك بعض الشركات الخاصة ، التكنولوجيا اللازمة لوضع البشر على سطح القمر.

وتنفق الولايات المتحدة حاليًا نصف واحد بالمائة فقط من الميزانية الفيدرالية على العلوم.

وكانت ميزانية عام 2020 لوكالة ناسا 22.6 مليار دولار فقط، بينما تبلغ الميزانية السنوية الحالية لمحطة الفضاء الدولية حوالي 3 مليارات دولار سنويًا. يتم تمويل Roscosmos سنويًا لتصل قيمته إلى حوالى 2.8 مليار دولار.

وتقدر الصين وروسيا أن الحفاظ على قاعدة قمرية سيكلف ما يقرب من 2 مليار دولار سنويًا. ومن هذه التكلفة سيكون نصف هذه التكلفة تقريبًا تكاليف النقل مع تمويل الحمولات والعمليات المتبقية.

وبمجرد بدء تشغيل المحطة الأولية ، من المتوقع تمويل إضافي من الشركاء الدوليين والخاصين.