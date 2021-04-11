شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذه الأجهزة لن تدعمها فايرفوكس بعد 30 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Mozilla المطورة لمتصفح فايرفوكس عبر Android Police أن Firefox لن يدعم أجهزة Amazon Fire TV أو Echo Show بدءًا من 30 أبريل وفقا لما نقله موقع the verege.

قالت Mozilla في مدونة: "لن تتمكن بعد الآن من تثبيت Firefoxعلى FireTV أو تلقي تحديثات الأمان أو إعادة تثبيت التطبيق إذا قمت بإلغاء تثبيته بدءًا من 30 أبريل 2021". "إذا قمت بتعيين Firefox كمتصفح افتراضي على Echo Show ، فسيتم إعادة توجيهك إلى Amazon Silk لتصفح الويب اعتبارًا من 30 أبريل 2021."

وجلبت Mozilla Firefox لأول مرة إلى أجهزة Fire TV في ديسمبر 2017 ، مما أتاح لمالكي Fire TV طريقة لمشاهدة يوتيوب في خضم نزاع مرير بين جوجل وأمازون.

ومع ذلك في يوليو 2019 أعادت جوجل تطبيق يوتيوب إلى Fire TV، مما أعطى المستخدمين سببًا أقل لاستخدام فايرفكس.

جاء المتصفح المصنوع من Mozilla لأول مرة إلى أجهزة Echo Show جنبًا إلى جنب مع متصفح Amazon's Silk مع مقدمة Echo Show 10 في سبتمبر 2018. لا يوجد حتى الآن تطبيق يوتيوب لـ Echo Show ، لذلك قدم المستعرضان طريقة لمشاهدة يوتيوب على أمازون الصنع شاشات ذكية.