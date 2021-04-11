مسؤول في “ريبل”: أميركا ليست مستعدة لتنظيم صناعات جديدة مثل العملات المشفرة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 أبريل 2021 09:03 صباحاً - منذ 36 دقيقة

يقول ديفيد شوارتز، كبير مسؤولي التكنولوجيا في ريبل لابز، إن استجابة المنظمين الأمريكيين لمجال العملات المشفرة قد تساعد XRP في النهاية ولكن من المحتمل أيضًا أن تضر الشركات المزدهرة.

وصرح مدير التكنولوجيا في ريبل لكوينتيليغراف بأنه يعتقد أن العديد من شركات العملات المشفرة وبلوكتشين التي تفكر في البدء في الولايات المتحدة أو الانتقال من الخارج تواجه بيئة تنظيمية رادعة.

كما وصف الهيئات التنظيمية الأمريكية بأنها “أنظمة متداخلة” حيث قد لا تتوصل هيئات مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية ولجنة تداول السلع الآجلة إلى توافق في الآراء بشأن ما هو أورق مالية مقابل العملة فيما يتعلق بالأصول الرقمية.

وأضاف شوارتز: “من الصعب للغاية معرفة القوانين التي تنطبق وكيفية تطبيقها على شيء جديد”. “وهو ما لا نراه بشكل عام في البلدان الأخرى – فهناك دائمًا كيان (SE:2350) ما يضع القواعد وعلى الأقل تعلم أنك تتحدث إلى الطرف المناسب.”