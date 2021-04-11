شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تثبيت BlueStacks على جهاز الكمبيوتر أو Mac والان مع تفاصيل الخبر
متطلبات الكمبيوتر الشخصي:
• يجب أن يكون لديك Windows 7 أو أعلى، على الرغم من أن Windows 10 موصى به.
• مطلوب 2 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ولكن يوصى بسعة 8 جيجابايت أو أكثر.
• أنت بحاجة إلى مساحة محرك أقراص ثابتة لا تقل عن 5 جيجابايت، ويوصى باستخدام SSD.
• مطلوب منك اتصال بالإنترنت واسع النطاق.
• يحتاج جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى وحدة معالجة مركزية حديثة متعددة النواة لتشغيل BlueStacks بنجاح.
متطلبات جهاز Mac:
• أنت بحاجة إلى macOS 10.12 أو أعلى، ولكن يوصى باستخدام macOS 10.13 (High Sierra).
• مطلوب 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويوصى بـ 8 جيجابايت أو أكثر.
• أنت بحاجة إلى مساحة تخزين لا تقل عن 8 جيجابايت على محرك الأقراص الثابتة، ويوصى باستخدام محرك أقراص ذي حالة صلبة (SSD).
• يحتاج جهاز Mac الخاص بك إلى وحدة معالجة مركزية حديثة متعددة النواة لتشغيل BlueStacks بنجاح.
• يجب أن يكون لديك رسومات Intel HD 5200 أو أفضل.