شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تثبيت BlueStacks على جهاز الكمبيوتر أو Mac والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي نظام BlueStacks على متطلبات يجب توفرها، حتى يكون قادر على العمل على معظم أجهزة الكمبيوتر الحديثة دون مشاكل، وهو محاكي أندرويد شهير لنظامي التشغيل Windows و Mac، حيث إنه يمكن أي تطبيق أو لعبة أندرويد للعمل على سطح المكتب ببساطة، ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، نرصد متطلبات النظام الرئيسية لتثبيت BlueStacks:



متطلبات الكمبيوتر الشخصي: متطلبات الكمبيوتر الشخصي: • يجب أن يكون لديك Windows 7 أو أعلى، على الرغم من أن Windows 10 موصى به.

• مطلوب 2 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ولكن يوصى بسعة 8 جيجابايت أو أكثر.

• أنت بحاجة إلى مساحة محرك أقراص ثابتة لا تقل عن 5 جيجابايت، ويوصى باستخدام SSD.

• مطلوب منك اتصال بالإنترنت واسع النطاق.

• يحتاج جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى وحدة معالجة مركزية حديثة متعددة النواة لتشغيل BlueStacks بنجاح.



متطلبات جهاز Mac: متطلبات جهاز Mac: • أنت بحاجة إلى macOS 10.12 أو أعلى، ولكن يوصى باستخدام macOS 10.13 (High Sierra).

• مطلوب 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويوصى بـ 8 جيجابايت أو أكثر.

• أنت بحاجة إلى مساحة تخزين لا تقل عن 8 جيجابايت على محرك الأقراص الثابتة، ويوصى باستخدام محرك أقراص ذي حالة صلبة (SSD).

• يحتاج جهاز Mac الخاص بك إلى وحدة معالجة مركزية حديثة متعددة النواة لتشغيل BlueStacks بنجاح.

• يجب أن يكون لديك رسومات Intel HD 5200 أو أفضل.