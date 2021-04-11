علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تثبيت BlueStacks على جهاز الكمبيوتر أو Mac

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تثبيت BlueStacks على جهاز الكمبيوتر أو Mac والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي نظام BlueStacks على متطلبات يجب توفرها، حتى يكون قادر على العمل على معظم أجهزة الكمبيوتر الحديثة دون مشاكل، وهو محاكي أندرويد شهير لنظامي التشغيل Windows و Mac، حيث إنه يمكن أي تطبيق أو لعبة أندرويد للعمل على سطح المكتب ببساطة، ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، نرصد متطلبات النظام الرئيسية لتثبيت BlueStacks:

متطلبات الكمبيوتر الشخصي:

• يجب أن يكون لديك Windows 7 أو أعلى، على الرغم من أن Windows 10 موصى به.

• مطلوب 2 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ولكن يوصى بسعة 8 جيجابايت أو أكثر.

 

• أنت بحاجة إلى مساحة محرك أقراص ثابتة لا تقل عن 5 جيجابايت، ويوصى باستخدام SSD.

 

• مطلوب منك اتصال بالإنترنت واسع النطاق. 

 

• يحتاج جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى وحدة معالجة مركزية حديثة متعددة النواة لتشغيل BlueStacks بنجاح.


متطلبات جهاز Mac:

• أنت بحاجة إلى macOS 10.12 أو أعلى، ولكن يوصى باستخدام macOS 10.13 (High Sierra).

• مطلوب 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويوصى بـ 8 جيجابايت أو أكثر. 

 

• أنت بحاجة إلى مساحة تخزين لا تقل عن 8 جيجابايت على محرك الأقراص الثابتة، ويوصى باستخدام محرك أقراص ذي حالة صلبة (SSD). 

 

• يحتاج جهاز Mac الخاص بك إلى وحدة معالجة مركزية حديثة متعددة النواة لتشغيل BlueStacks بنجاح.

 

• يجب أن يكون لديك رسومات Intel HD 5200 أو أفضل.

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا