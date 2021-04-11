شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا هو موقف آبل من وجود iMessage على Android والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرك آبل أن iMessage الزرقاء تمثل حاجزًا كبيرًا أمام الأشخاص الذين يتحولون إلى اندرويد، ولهذا السبب لم تظهر الخدمة مطلقًا على نظام تشغيل جوجل للمحمول، وفقًا للشهادات ورسائل البريد الإلكتروني من موظفي Apple، بما في ذلك بعض المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى، والتي تم الكشف عنها في دعوى قضائية من Epic Games كجزء من نزاعها القانونى مع الشركة المصنعة iPhone وفقا لما نقله موقع the verege.

تجادل Epic بأن Apple تحاول حبس العملاء في نظامها البيئي للأجهزة وأن iMessage هي إحدى الخدمات الرئيسية التي تساعدها على القيام بذلك. ويستشهد بالتعليقات التي أدلى بها نائب رئيس شركة آبل الأول لبرامج وخدمات الإنترنت إيدي كيو، ونائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات كريج فيديريجى، وزميل أبل فيل شيلر لدعم حجتها.

"السبب الأول الأكثر صعوبة لمغادرة تطبيق Apple universe هو iMessage، حيث كان يكيف وضعه موظف سابق في آبل لم يذكر اسمه فى رسالة بريد إلكتروني في عام 2016 ، مما دفع شركة Schiller للرد على ذلك ، "نقل iMessage إلى Android سيؤذينا أكثر من مساعدتنا".

"خدمة اي مسج على اندرويد ستعمل ببساطة لإزالة عقبة أمام أسر آيفون التي تمنح أطفالها هواتف اندرويد" وكان ذلك مصدر قلق Federighi وفقًا لملف Epic. على الرغم من ظهور الحلول البديلة لاستخدام iMessage على Android على مر السنين، ولم يكن أى منها مناسبًا أو موثوقًا به بشكل خاص.

وفقًا لتصنيف Epic ، نقلاً عن Eddy Cue ، قررت Apple عدم تطوير iMessage لنظام Android في وقت مبكر من عام 2013 ، بعد إطلاق خدمة المراسلة مع iOS 5 في عام 2011.

يعترف Cue بأن Apple "كان بإمكانها إنشاء نسخة على Android تعمل مع iOS "حتى يتمكن مستخدمو كلا النظامين من تبادل الرسائل مع بعضهم البعض بسلاسة. من الواضح أن مثل هذا الإصدار لم يتم تطويره أبدًا.

إلى جانب iMessage ، تستشهد Epic بسلسلة من خدمات Apple الأخرى التي تقول إنها تساهم في التثبيت. والجدير بالذكر أن هذه تشمل خدمة دردشة الفيديو FaceTime، والتي أعلن ستيف جوبز أنها ستكون معيارًا صناعيًا مفتوحًا مرة أخرى في WWDC 2010. تم إصدار FaceTime لاحقًا عبر أجهزة iPhone و iPad و Mac ، لكنه غير متاح رسميًا لأى أجهزة غير تابعة لشركة Apple.