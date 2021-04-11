شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تنقل الهواتف والأجهزة الذكية إلى عالم الواقع المعزز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل أنها بدأت باختبار تقنيات جديدة عبر منصة WebXR التى ستمنح مستخدمي الأجهزة والهواتف الذكية إمكانيات مذهلة للتمتع بما حولهم في عالم الواقع المعزز وفقا لما تقلته "روسيا اليوم".

وقالت جوجل فى تدوينة لها حول الموضوع "الواقع المعزز والافتراضي يمنحاننا إمكانية تغيير الواقع من حولنا، تجمع WebXR بين هاتين التقنيتين لجعلهما أكثر ملاءمة وسهولة للمستخدمين على نطاق واسع".

وأشارت الشركة إلى أن هدفها من هذه التجارب هو جعل التقنيات أكثر فائدة في الحياة العملية ، وتمكين المستخدمين العاديين من استعمالها لغايات تعليمية أيضا.

ومن بين الميزات التي استعرضتها جوجل لمنصتها مؤخرا هي ميزة Sodar، والتي تمكّن مستخدم الهاتف أو الجهاز الذكي من قياس المسافة بينه بين الآخرين في أي مكان للحفاظ على التباعد الاجتماعي في زمن انتشار الاوبئة على سبيل المثال.

أما الميزة الثانية Measure Up فتمكن صاحب الهاتف من استعمال كاميرا جهازه لحساب أبعاد ومساحة أي جسم يراه حوله، ودون أن يلجأ لأدوات القياس التقليدية.

والميزة الثالثة التي تدعى Floom تمكن مستخدم الهاتف من اكتشاف كوكب الأرض بطريقة ممتعة، إذ تظهر له ما يقع على الجانب الآخر من الكوكب من المكان الذي يوجد فيه.

كما تخطط جوجل لإضافة تقنية Picturescape إلى تطبيق مكتبة الصور في الهواتف ليتمكن المستخدم من مشاهدة صوره بتقنيات الواقع المعزز.

وأشارت جوجل إلى أن أى مستخدم بإمكانه الاستمتاع بهذه التقنيات شريطة أن يملك جهاز أندرويد يدعم أحدث نسخة من متصفح Chrome يمكنه من خلالها زيارة الموقع الرسمى لـ WebXR.