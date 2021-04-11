شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا يتوسع البيت الأبيض في الانفاق على برامج تتبع جودة الهواء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترح البيت الأبيض اليوم إنفاق 100 مليون دولار على برنامج جديد يهدف إلى تتبع جودة الهواء في بعض المجتمعات الأكثر تلوثًا في الولايات المتحدة، وبحسب موقع the verege فإنه كان جزءًا صغيرًا من طلب الميزانية الفيدرالية الأولي الذي قدمه الرئيس جو بايدن بقيمة 1.5 تريليون دولار لعام 2022، لكنه يمثل جهود الإدارة الجديدة لمعالجة تركات الدمار البيئي.

وسيتم تمويل برنامج جودة الهواء من خلال وكالة حماية البيئة، التى يسعى بايدن إلى زيادة ميزانيتها بأكثر من 21 بالمائة. لكن لا توجد تفاصيل كثيرة حتى الآن حول الشكل الذي قد يبدو عليه البرنامج. ولكن علاوة على تتبع جودة الهواء ، ستكون قادرة على إخطار الأشخاص "ببيانات في الوقت الفعلي" في الأماكن التي بها بعض أسوأ تلوث في البلاد.

يمكن تخصيص 100 مليون دولار لمعالجة بعض الفجوات الإشكالية في كيفية قياس جودة الهواء. هذه الفجوات يمكن أن تجعل بعض المجتمعات وخاصة الأحياء ذات الدخل المنخفض أكثر عرضة للتلوث من غيرها.

عادةً ما تكون أجهزة مراقبة جودة الهواء عالية الجودة التي يستخدمها الباحثون والمنظمون مكلفة للغاية بحيث لا يمكن نشرها على نطاق واسع. لأنها يمكن أن تنتشر بشكل ضعيف في بعض المناطق، فإنها يمكن أن تفوت الاختلافات في مستويات التلوث من حي إلى أخر.

وبحسب موقع the verege فإن وكالة رويترز كشفت فى تحقيق أجرته العام الماضى أن هذه الأجهزة فشلت بشكل مذهل في الماضي. عندما انفجرت مصفاة في فيلادلفيا في عام 2019، وأفاد مؤشر جودة الهواء الفيدرالي بوجود هواء نظيف في المدينة في ذلك اليوم على الرغم من إطلاق 700000 رطل من المواد الكيميائية الخطرة. ذلك لأن أقرب مراقب هواء رسمى تمت برمجته لأخذ قياسات مرة واحدة فقط من كل ستة أيام.

للكن لحسن الحظ ظهرت أجهزة مراقبة جودة الهواء التجارية ذات الأسعار المعقولة في الأسواق مؤخرًا. وسمح ذلك لشبكة متنامية من الأشخاص العاديين بتتبع جودة الهواء من منازلهم. على الرغم من أن هذه الأجهزة ليست حساسة تمامًا مثل أجهزة المراقبة الرسمية، إلا أنها بدأت في سد الفجوات عندما يتعلق الأمر برسم خرائط التلوث في الهواء.

هذا مفيد بشكل خاص حيث أدت مواسم الحرائق الشديدة إلى خنق الهواء في معظم أنحاء غرب الولايات المتحدة.