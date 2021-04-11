شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايه الفرق بين المنزل الذكى والمبانى الذكية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصف المنزل الذكى Smart Home الرقمنة والربط المتبادل داخل المنازل الخاصة، ويصف المبنى الذكي Smart Building الأتمتة والتحكم المركزي للتكنولوجيا في المباني الوظيفية، ولعل هذا الفرق الأساسى بين المفهومين الذين يبدون متشابهين إلا أنهم مختلفين تماما في طريقة التشغيل والوظائف، وفقا لما ذكره موقع "zvei" الألماني.

يصف المنزل الذكي تطبيق الرقمنة والربط المتبادل في المنازل الخاصة ويتضمن جوانب مختلفة، حيث يمثل المنزل الذكي أتمتة وظائف المباني الكلاسيكية مثل الإضاءة والتظليل والتدفئة، كما أن المنزل الذكى هو الربط المتقاطع للأجهزة المنزلية في مجالات الوسائط المتعددة والهاتف الذكي وكذلك الارتباط ببعضهما البعض، ويتطور المنزل الذكي إلى سوق يقوده المستهلك، حيث تنتقل الراحة وأسلوب الحياة إلى المقدمة.



المبنى الذكي Smart Building المبنى الذكي Smart Building أما المبنى الذكى Smart Building فيصف التشغيل الآلي والتشغيل المركزي للمعدات التقنية للمباني الوظيفية مثل مباني المكاتب أو المطارات أو مراكز التسوق أو قاعات الإنتاج.

المنزل الذكى Smart Home

تتمثل القضايا الأساسية في أمن المبنى، على سبيل المثال، من خلال تقنية إنذار الحريق وطرق الهروب من التخطيط الديناميكي، بالإضافة إلى تحسين الطاقة لعملية المبنى، مما يساعد على توفير تكاليف التشغيل على نطاق واسع.

توفر الصناعة الكهربائية العديد من المنتجات والحلول المبتكرة للمباني الذكية، وتم بالفعل اختبار هذه المنتجات والحلول جيدًا في المباني الجديدة وأصبحت الآن نموذجية، فيما يتعلق بكفاءة الطاقة بشكل خاص، حيث تم تسجيل نجاح كبير، وثبت أنه من خلال الأتمتة يمكن تقليل استهلاك الطاقة لمبنى المكاتب بنسبة تصل إلى 30٪.