تكنولوجيا: جوجل تنفي الشائعات المتداولة حول إلغاء هاتف Pixel 5a 5G.. وتؤكد موعد إطلاقه

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خرجت شركة جوجل عن صمتها لتنفي جميع الشائعات المتداولة حول إلغاء هاتف Pixel 5a القادم، إذ صرحت بأنها ستطلق Pixel 5a 5G في وقت لاحق من هذا العام.

سيتوفر الهاتف في الولايات المتحدة واليابان في نفس الوقت الذي تم فيه إطلاق Pixel 4a العام الماضي، والذي من المفترض أن يكون في شهر أغسطس.

وقد بدأت هذه الشائعات في الانتشار في وقت سابق اليوم من قبل مستخدم YouTube، مشيرة إلى أنه تم إلغاء عملية إنتاج Pixel 5a بسبب نقص الشرائح، وبدأت المصادر في تداول هذه الشائعة لاحقًا.

وبعد ذلك، تم نكر الشائعة لاحقًا من قبل متحدث باسم جوجل عبر موقع 9to5Google. ومن الجدير بالذكر ان الشائعات قد ذكرت هاتف Pixel 5a، في حين ذكرت جوجل Pixel 5a 5G على وجه التحديد، مع العلم انه لم يتم التحديد ما إذا كان سيكون هناك إصدار 5a منفصل عن 5a 5G من الأساس.

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