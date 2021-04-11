شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا صوت موظفو أمازون ضد إنشاء نقابة للقوى العاملة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صوّت موظفو أمازون في مستودع بسمر، ألاباما ضد إنشاء نقابة للقوى العاملة بالمنشأة التي يبلغ قوامها ما يقرب من 5800 شخص. وأعلن المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB) أنه من بين 3041 صوتًا يحتمل أن يكون صالحًا، صوت 1798 عاملًا في مركز الوفاء BHM1 ضد الانضمام إلى نقابة، بينما صوت 738 عاملًا لصالحه وفقا لما نقله موقع the verege.

(كان الاتحاد قد أفاد سابقًا بجمع ما مجموعه 3215 بطاقة اقتراع). تم الطعن في الأهلية للحصول على 505 بطاقات اقتراع، معظمها من قبل أمازون ؛ لأن أكثر من نصف مجموع الأصوات عارضت النقابات، لم يتم فتح هذه البطاقات المعترض عليها.

صوّت العمال في شهري فبراير ومارس عبر البريد على ما إذا كانوا سينضمون إلى اتحاد البيع بالتجزئة والبيع بالجملة والمتاجر (RWDSU) وهو احتمال خاضت أمازون اجتماعات مناهضة للنقابات وتدابير صارمة أخرى. BHM1 هي ثاني منشأة تابعة لشركة أمازون في الولايات المتحدة تجري تصويتًا نقابيًا، بعد مجموعة أصغر بكثير من فنيي المستودعات في ولاية ديلاوير. إذا وافق العمال على الاتحاد ، لكانت قد أصبحت أكبر مجموعة تحصل على تمثيل في انتخابات NLRB واحدة منذ عام 1991.

تقول RWDSU إنها ستستأنف الانتخابات ، وتطلب جلسة استماع حول ما إذا كان ينبغي تنحية نتائج الانتخابات جانباً.

قال ستيوارت أبيلباوم رئيس RWDSU في بيان: "لن ندع أكاذيب أمازون وخداعها وأنشطتها غير القانونية تمر دون اعتراض ، وهذا هو السبب في أننا نوجه اتهامات رسميًا ضد جميع الإجراءات الفظيعة وغير القانونية الصارخة التي اتخذتها أمازون أثناء تصويت النقابة". في يوم الجمعة. "نطالب بإجراء تحقيق شامل حول سلوك أمازون في إفساد هذه الانتخابات."

غردت أمازون لدعم الموظفين الذين صوتوا ضد النقابة وقالت في بيان صحفي: "من السهل التكهن بأن النقابة ستقول إن أمازون فازت في هذه الانتخابات لأننا أرهبنا الموظفين، لكن هذا ليس صحيحًا". "أمازون لم تفز - اتخذ موظفونا خيار التصويت ضد الانضمام إلى نقابة."

لطالما قاومت أمازون النقابات وشنت حملة في بسمر. جلبت الشركة مستشارين باهظين مناهضين للنقابات وعقدت محاضرات إلزامية في مكان العمل حيث يتم تقديم النقابات بشكل سلبي بحسب ما نقله موقع the verege.

وأدارت أمازون حملة إعلانية متعددة الجوانب ضد النقابات، بما في ذلك إعلانات فيسبوك ولافتات المستودعات ولافتات في غرف الاستراحة ودورات المياه والبريد وابل مستمر من الرسائل النصية إلى العمال.

وكثيرًا ما كان المشرفون يأخذون العمال جانبًا لعقد اجتماعات فردية لتشجيع العمال على التصويت بـ "لا" بحسب التقرير.