سامسونج تفكر في شراء لوحات OLED من إل جي

دبي - يزن راشد - اقتربت شركة سامسونج من طلب الملايين من لوحات تلفاز OLED من LG Display، وذلك وفقًا لتقارير جديدة صادرة عن أكثر من منفذ إخباري كوري جنوبي.

وبحسب ما ورد، التقى المسؤولون حديثًا للموافقة على الصفقة، التي تشهد توريد مليون لوحة إلى سامسونج في النصف الثاني من هذا العام، وترتفع إلى 4 ملايين لوحة العام المقبل.

وإذا تم إبرام الصفقة، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تشتري فيها سامسونج لوحات OLED من منافستها الكورية الجنوبية والرائدة في السوق.

وتعد أجهزة التلفاز المزودة بلوحات OLED من إل جي من بين الأفضل في التقييمات الاحترافية.

وخرجت سامسونج من سوق أجهزة تلفاز OLED منذ أكثر من نصف عقد، وتوفر LG Display اليوم لوحات OLED لمجموعة متنوعة من مصنعي أجهزة التلفاز، بما في ذلك سوني و Vizio و Hisense بالإضافة إلى إل جي.

وأعلنت LG Display في العام الماضي عن توسعة خطوط إنتاج OLED الخاصة بها، وتقول شركة TrendForce لأبحاث السوق: إن قدرتها الإنتاجية من المقرر أن تزداد في الربع الثاني من هذا العام.

وذكر أحد التقارير أن إجمالي قدرة إنتاج شاشات تلفاز OLED من LG Display يبلغ نحو 8 ملايين وحدة هذا العام.

وتعد التقارير الجديدة أحدث مؤشر على انتقال سامسونج بعيدًا عن لوحات LCD، التي تستخدمها حاليًا عبر تشكيلة أجهزتها للتلفاز، حتى أن أجهزة QLED تستخدم لوحات LCD خلف طبقة النقاط الكمومية.

وأعلنت شركة Samsung Display في العام الماضي عن توقفها عن إنتاج لوحات LCD في مواجهة المنافسة السعرية الشديدة من المنافسين الصينيين، لكنها أجلت هذه الخطوة بعد أن أدى الوباء إلى زيادة الطلب.

وبينما يُعتقد أن انخفاض أسعار شاشات LCD كان وراء تحرك العام الماضي، ذكرت التقارير أن الاتجاه ينعكس هذا العام، ويقال: إن لوحات LCD تزداد تكلفة، مما دفع سامسونج لاستكشاف البدائل.

وبينما تخطط سامسونج لشراء لوحات من LG Display، يُعتقد أن قسم الشاشات يعمل على لوحات تلفاز QD-OLED.

وتعمل Samsung Display حاليًا على تطوير نموذج أولي لتلفاز يستخدم تكنولوجيا QD-OLED، وبحسب ما ورد، فقد تم رفض العينات المرسلة إلى سامسونج في شهر يناير بسبب انخفاض سطوعها.

ويشار إلى أن QD-OLED ليست التقنية الجديدة الوحيدة في أفق سامسونج، حيث قامت الشركة حديثًا بتسويق تقنية Micro LED، التي تستخدم مجموعة من مصابيح LED الصغيرة الذاتية الانبعاث لإنتاج الصورة.

وبالرغم من أن سامسونج قد أصدرت هذه التقنية عبر سلسلة من أجهزة التلفاز الفائقة التطور، فمن المعتقد أن تكون على بعد سنوات من كونها ميسورة التكلفة بما يكفي لأجهزة السوق الشامل.

وهناك أيضًا تقارير تفيد بأن الشركة تعمل على أجهزة تلفاز ذات نقاط كمومية ذاتية الانبعاث.