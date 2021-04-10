Mustang Mach-E تعاني من مشكلة في البطارية تمنع تشغيلها

دبي - يزن راشد - يمثل الشحن مصدر قلق مشترك في السيارات الكهربائية، لكن واجه بعض مالكي سيارة الدفع الرباعي الجديدة Mustang Mach-E مشكلة غريبة تتمثل في أن السيارة لا تعمل حتى عندما تكون حزمة البطارية الرئيسية ممتلئة.

ويتعلق السبب بوجود مشكلة في بعض سيارات Mustang Mach-E المبكرة التي تتضمن كيفية شحن البطارية بجهد 12 فولط.

وتمثل هذه المشكلة أحدث مشكلة في سلسلة متنامية من المشكلات الصغيرة التي ظهرت خلال طرح أول سيارة كهربائية طويلة المدى من شركة فورد.

وكما هو الحال في السيارات الكهربائية الأخرى، تحافظ Mustang Mach-E على امتلاء بطارية الرصاص الحمضية البالغة قوتها 12 فولط عن طريق الحصول على الطاقة بشكل أساسي من حزمة بطارية ليثيوم أيون الأكبر بكثير.

واستنادًا إلى مالكي السيارة، فإن المشكلة هي أن هذا يتوقف عن الحدوث عندما يتم توصيل Mustang Mach-E لشحن حزمة البطارية الأكبر.

وتعتبر هذه المشكلة خاصة بمالكي السيارة في المناطق ذات الطقس البارد، حيث تشجعهم فورد على ترك Mustang Mach-E موصولة حتى تتمكن السيارة من استخدام الطاقة من الشبكة للإحماء قبل القيادة.

وتعمل بطارية 12 فولط على تشغيل العديد من أنظمة Mustang Mach-E، وذلك بالنظر إلى أن حزمة البطارية الأكبر ذات جهد عالٍ.

ويعني ذلك أنه عند حدوث مشكلة في بطارية 12 فولط، لا يمكن تشغيل السيارة الكهربائية، وأبلغ المالكون أن تطبيق FordPass يقول: إن السيارة في وضع النوم العميق.

وقدمت فورد حديثًا نشرة خدمة فنية إلى الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة تؤكد أن المشكلة تتعلق بالبرنامج الموجود عبر وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة.

وكتبت فورد أن هذا يؤثر في سيارات Mustang Mach-E المبنية في أو قبل الثالث من فبراير فقط، مما يعني أنه من المحتمل أن تتأثر نحو 7000 سيارة تم تسليمها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

ولا يمكن لهؤلاء المالكين الحصول على الإصلاح عبر تحديث عن بُعد في الوقت الحالي، وقالت الشركة في بيان: إن المالك مضطر إلى إحضار السيارة إلى أحد التجار.

وأضافت الشركة: نحن ندرك أن عددًا قليلاً من مالكي Mustang Mach-E يعانون من هذه المشكلة، وعملنا بشكل استباقي مع المالكين الأوائل الذين واجهوا هذه المشكلة لتحديد السبب الجذري والإصلاح، وفي الحالات النادرة التي يستمر فيها حدوث ذلك، يمكن للعملاء الاتصال بوكيل فورد المحلي المعتمد لحل هذه المشكلة.