دبي - يزن راشد - أعلنت مؤسسة موزيلا أن متصفح الويب فايرفوكس لن يدعم أجهزة Fire TV أو Echo Show من شركة أمازون بدءًا من 30 أبريل.

وجاء فايرفوكس إلى أجهزة Fire TV في نهاية عام 2017، مما أتاح لمالكي Fire TV طريقة لمشاهدة يوتيوب في خضم النزاع حينها بين جوجل وأمازون، وهو متاح جنبًا إلى جنب مع متصفح Silk الخاص بشركة أمازون.

وبالرغم من وجود العديد من الأسباب للوصول إلى الويب عبر Fire TV، إلا أن المتصفح ظهر ضمن هذه الأجهزة لأن تطبيق منصة يوتيوب لم يكن متوفرًا خلال فترة النزاع بين جوجل وأمازون، وقدم فايرفوكس بديلاً سهلاً.

وأعادت جوجل تطبيق يوتيوب الرسمي، بالإضافة إلى تطبيقات YouTube TV و YouTube Kids، إلى Fire TV منذ عام 2019 بعد أن توصلت جوجل وأمازون إلى اتفاقية، مما قلل بشكل كبير من الحاجة إلى متصفح ويب تابع لجهة خارجية.

وبدءًا من 30 أبريل 2021، لن تدعم مؤسسة موزيلا متصفحها عبر أجهزة Fire TV أو Echo Show، ويتم حذفه أيضًا من Amazon Appstore.

وقالت موزيلا في مستند دعم: لن تتمكن بعد الآن من تثبيت فايرفوكس عبر FireTV أو تلقي تحديثات الأمان أو إعادة تثبيت التطبيق إذا قمت بإلغاء تثبيته بدءًا من 30 أبريل 2021.

وأضافت: إذا قمت بتعيين فايرفوكس كمتصفح افتراضي عبر Echo Show، فسيتم إعادة توجيهك إلى Amazon Silk لتصفح الويب اعتبارًا من 30 أبريل 2021.

وجاء المتصفح التابع لمؤسسة موزيلا إلى أجهزة Echo Show للمرة الأولى جنبًا إلى جنب مع متصفح أمازون المسمى Silk، وذلك بالتزامن مع إطلاق Echo Show 10 في شهر سبتمبر 2018.

ولا يوجد حتى الآن تطبيق يوتيوب لجهاز Echo Show، لذلك قدم المتصفحان طريقة لمشاهدة يوتيوب عبر جهاز أمازون ذو الشاشة الذكية.

وقالت موزيلا: أدركنا في عام 2017 وجود فراغ في السوق، وحاجة المستهلكين لمواصلة الوصول إلى المحتوى الذي يريدونه عبر أجهزة Fire TV، وعملنا بسرعة لتلبية هذا الطلب من خلال متصفحنا لأجهزة Fire TV والإصدارات الأحدث.

وأضافت: أصبح الآن لدى المستهلكين المزيد من الخيارات للوصول إلى المحتوى عبر هذه الأجهزة، ولذلك، قررنا تحويل تركيزنا ومواردنا إلى بناء تجارب جديدة تضيف قيمة إلى حياة الناس ومواصلة تقديم خيارات بديلة للناس في السوق.