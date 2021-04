جوجل تؤكد وجود Pixel 5A 5G ردًا على الشائعات

دبي - يزن راشد - أكدت شركة جوجل رسميًا أنها تطور هاتف Pixel جديد يسمى Pixel 5A 5G، وفعلت الشركة ذلك بالطريقة نفسها التي أعلنت بها عن الكثير من هواتف Pixel الحديثة، وذلك من خلال الرد على الشائعات.

ولدى جوجل تاريخ من الاعتراف بأن لديها هواتف لتعلن عنها ردًا على الشائعات، حيث غردت في عام 2019 صورة Pixel 4 بعد أن بدأت التسريبات حينها بالظهور بشأن الهاتف.

وقالت جوجل في رد على شائعة تشير إلى أن الهاتف قد تم إلغاؤه بالكامل: لم يتم إلغاء Pixel 5a 5G، وسيكون متاحًا في وقت لاحق من هذا العام في الولايات المتحدة واليابان، وسيتم الإعلان عنه تماشيًا مع موعد طرح هاتف السلسلة العام الماضي.

واستشهد موقع Android Central بمصادر مستقلة تدعي أن هاتف Pixel 5A قد تم إلغاؤه، بعد Bad news.



“Barbet” (Pixel 5A) has been canceled. 😞



I’m told it’s due to the chip shortage, and as of this morning, it’s not moving forward.



Pixel 4A and 4A 5G will continue to be sold throughout 2021. — Jon Prosser (@jon_prosser) April 9, 2021 من المسرب الشهير (جون بروسر) Jon Prosser توضح أن الإلغاء كان بسبب نقص الرقاقات.

ومع ذلك، يبدو أن النقص في الرقاقات حقيقي، حيث تخطط جوجل لإصدار Pixel 5A 5G في الولايات المتحدة واليابان فقط.

وتشير الشائعات حول Pixel 5A 5G إلى أنه يشبه إلى حد ما Pixel 4A 5G، وهو هاتف آخر منخفض التكلفة مصمم لتوسيع نطاق وصول جوجل إلى السوق من خلال خفض التكلفة.

وظهرت تعليمات برمجية تشير إلى وجود Pixel 5A في مشروع أندرويد المفتوح المصدر AOSP في وقت مبكر من شهر يوليو 2020.

ومن المتوقع أن يكون Pixel 5A 5G مشابهًا – لكن ليس مطابقًا – لحجم Pixel 4A 5G، مع شاشة بقياس 6.2 إنشات وبدقة +FHD، وكاميرا خلفية مزدوجة، ومنفذ لسماعة الرأس.

ويقول بيان جوجل: إنه سيتم الإعلان عنه بما يتماشى مع الوقت الذي تم فيه طرح هاتف الفئة Pixel A في العام الماضي، الذي كان في شهر أغسطس 2020.

ومع ذلك، فقد توقع الكثير أنه سيتم الإعلان عنه في مؤتمر مطوري Google I/O لهذا العام إلى جانب إصدار منخفض التكلفة من Pixel Buds.

ويشاع أيضًا أن جوجل تطور هاتف Pixel رائد لإصداره في وقت لاحق من هذا العام، ومن المفترض أن يكون Pixel 6.

وبحسب المعلومات فإن الأمر المهم مع هاتف Pixel 6 المشاع أنه يبدأ باستخدام المزيد من الرقاقات المصممة من جوجل، بما في ذلك ما يسمى بنظام Whitechapel.