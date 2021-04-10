تكنولوجيا: لينوفو تطلق صندوق الحاسب المكتبي GeekPro 2021 بسعر يبدأ من 793 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو اليوم عن صندوق الحاسب المكتبي GeekPro 2021 الذي يأتي بمعالج Intel i7-11700F وكرت شاشة NVIDIA GTX 1660 SUPER، والذي يتوفر الآن في السوق الصيني.

ينطلق جهاز GeekPro 2021 من لينوفو اليوم بنفس تصميم الإصدار السابق، إلا أنه يقدم ترقية في التكوينات الداخلية، كما يختلف GeekPro 2021 عن الإصدار السابق الذي توفر بثلاثة نماذج، بينما ينطلق GeekPro 2021 باثنان من النماذج فقط للأسواق.

ويأتي النموذج الأول والأقل تكلفة من GeekPro 2021 بمعالج Core i5-11400F من إنتل، مع كرت شاشة 4 جيجا بت NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER، بينما ينطلق الإصدار الأعلى بمعالج Core i7-11700F وكرت شاشة 6 جيجا بت GeForce GTX 1660 SUPER.

كما يتوافق كلا النموذجين في المواصفات الأخرى، حيث تقدم لينوفو الجهازين بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام DDR4-2933، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في NVMe PCIe SSD، مع 1 تيرابايت في 7200RPM HDD.

أيضاً يدعم GeekPro 2021 الإتصال بشبكات WiFi 5 وتقنية البلوتوث 5.0، كما يدعم سماعات، ويأتي بمقبس combo للميكروفون، مع منفذ USB 3.2 من الجيل الأول، ومنفذ USB 3.2 فئة A من الجيل الأول، وأيضاً منفذ USB 3.2 فئة A من الجيل الأول في المقدمة.

وفي الجهة الخلفية يضم جهاز GeekPro 2021 مدخل للسماعات، ومنفذ HDMI، ومنفذ VGA، وGigabit Ethernet، و4 من منافذ USB 2.0 فئة A، كما يتضمن النموذج المميز بمعالج i5 اثنان من منافذ DisplayPort وHDMI، ويضم i7 منفذ DisplayPort ، وDigital Visual Interfac، وHDMI.

كما يأتي نموذجي Lenovo GeekPro 2021 بإضاءة RGB في المقدمة، مع نظام تشغيل Windows 10 Home، ويدعم مصدر طاقة 310W ES، وينطلق الإصدار الرئيسي بمعالج i5 بسعر 793 دولار، بينما يأتي النموذج الأعلى بسعر 1068 دولار.

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