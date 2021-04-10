تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم جهاز iPad mini 6 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق خلال الفترة القادمة إصدار جديد من سلسلة أجهزة iPad mini من ابل، واليوم تقدم أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد نظرة عن التصميم المتوقع لهذا الإصدار.

كشفت تسريبات مصورة سابقة عن تصميم جهاز iPad mini 6 الذي ظهر بإطار بحجم كبير وزر رئيسي يحاكي الإصدارات السابقة، إلا أن أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد جاءت لتقدم رؤية جديدة للتصميم المتوقع لهذا الإصدار.

ويظهر حهاز iPad mini 6 في الصور ثلاثية الأبعاد مع شاشة الحماية، حيث يتميز بحواف حادة وغير منحنية في الجهة الخلفية، وهو تصميم أقرب لجهاز iPad Pro للعام 2020، أيضاً يحاكي لغة التصميم التي قدمت في سلسلة iPhone 12 العام الماضي.

أيضاً يأتي الزر الرئيسي في الجزء العلوي من الجهاز، بينما يضم الإطار الأيمن الزر المخصص للتحكم في مستوى الصوتيات، كما يتضمن الإطار العلوي لجهاز iPad mini 6 كاميرة السيلفي، أي على عكس ما أشارت إليه التقارير السابقة حول خطط ابل لدعم هذا الإصدار بتصميم الكاميرة في ثقب الشاشة.

ولقد أشارت التقارير السابقة أيضاً إلى أن جهاز iPad mini 6 يأتي بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، بينما أكد تقرير Mac Otakara الذي نشر في اليابان مؤخراً على أن iPad mini 6 يأتي بتقنية Touch ID مدمجة في الزر الرئيسي للجهاز وهو ما أكدت عليه التسريبات المصورة اليوم.

من جانب أخر أشارت التسريبات التي نشرت حتى الآن إلى أن جهاز iPad mini 6 يأتي بحجم شاشة 8.5 إلى 9 إنش، أي بترقية عن الإصدار السابق iPad mini 5 الذي جاء بحجم شاشة 7.9 إنش، كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار يأتي بمنفذ lightning.

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