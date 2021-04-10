تكنولوجيا: Redmi تخطط لإطلاق هاتف للألعاب برقاقة Dimensity 1200

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت أحدث التسريبات إلى خطط Redmi لإطلاق إصدار جديد من الهواتف المخصصه للألعاب لاحقاً هذا الشهر، على أن ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 1200.

انطلق مؤخراً هاتف Realme Neo GT في السوق الصيني، وهو أول إصدار ينطلق للأسواق برقاقة معالج Dimensity 1200، واليوم تستعد Redmi أيضاً لإطلاق هاتف جديد بنفس الرقاقة، على أن يستهدف التركيز على الألعاب.

كما تشير التوقعات إلى أن هاتف Redmi سينطلق في منتصف أو نهاية شهر أبريل الجاري، أيضاً كشفت تسريبات سابقة عن إصدار من هواتف شاومي يأتي بنموذج رقم M2104K10C الذي ظهر في قاعدة بيانات TENAA و3C، وهو إصدار Redmi المرتقب برقاقة Dimensity 1200.

أيضاً يعرف هذا الإصدار برمز”Ares”، ومن المتوقع أن يأتي بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر IMX686 رئيسي من سوني بدقة 64 ميجا بيكسل، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في تسريبات جديدة أو في الحدث الرسمي لشركة شاومي.

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