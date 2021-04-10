شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قرد حصل على شرائح Neuralink يتحكم بالألعاب الالكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت شركة Neuralink التي أسسها الملياردير الشهير، إيلون ماسك، مقاطع فيديو تظهر قدرات قرد حصل على شرائحها الإلكترونية في التحكم بألعاب الفيديو، وأشارت الشركة إلى أن القرد الذي ظهر في الفيديوهات والذي يبلغ من العمر 9 سنوات، كانت قد زرعت في دماغه رقاقة إلكترونية من تطوير Neuralink قبل ست أسابيع من تاريخ تسجيل المقاطع.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يظهر أحد الفيديوهات كيف كان القرد يعتمد على عصى إلكترونية لتحريك مؤشر يظهر على شاشة يتتبع من خلاله حركة مربع برتقالي اللون.

وفي مقطع فيديو آخر استعرضت الشركة كيف تمكن القرد من التحكم بلعبة MindPong عبر أفكار دماغه الذي زرعت فيه الرقاقة الإلكترونية المجهزة بما يسمى بالخيوط العصبية.

وفي فبراير الماضى كان مؤسس Neuralink، إيلون ماسك، قد ذكر أن شركته تمكنت من تعليم القرود التحكم بألعاب الفيديو بالاستعانة بشرائحها الإلكترونية.

كما أنه بعد نشر مقاطع الفيديو الأخيرة، قال ماسك في تغريدة له على "تويتر" :"إن الشرائح التي تطورها شركته ستمكن المصابين بالشلل من التحكم بالهاتف عن طرق أفكارهم بطريقة أسرع مما يقوم بها الإنسان السليم مستخدما أصابعه".