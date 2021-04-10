شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الدفاع الروسية تنشر وثائق فريدة عن رواد الفضاء الأوائل لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الدفاع الروسية لأول مرة في التاريخ مجموعة من الوثائق الخاصة برواد الفضاء السوفيت، بمن فيهم يوري جاجارين أول إنسان غزا الفضاء في تاريخ البشرية، ودشنت وزارة الدفاع الروسية بمناسبة الذكرى الـ60 لأول رحلة فضائية في تاريخ البشرية التي تحل في 12 أبريل الجاري، صفحة خاصة على موقعها الرسمي، نشرت فيها صورا ووثائق لم تنشر من قبل.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإنه بين الوثائق صور نادرة وبطاقة الهوية لرائد الفضاء الأول يوري غاغارين، ووثائق من الملفات الشخصية لرواد الفضاء مثل جاجارين وجيرمان تيتوف وأليكسي ليونوف، والمشرف على إعداد الطاقم لأول رحلة فضائية نيقولاي كامانين، والطيار مارك غالاي الذي كان يدرب رواد الفضاء.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن هذه الوثائق من الأرشيف المركزي لها، وهي تشمل صورا فريدة لإعداد أول طاقم من رواد الفضاء في تاريخ البشرية.

جدير بالذكر أنه أطلق اسم يوري جاجارين رائد الفضاء الأول في العالم على مركبة "سويوز أم أس-18" التي انطلقت مؤخرا إلى محطة الفضاء الدولية قبل أيام من إحياء الذكرى الـ60 لتحليق جاجارين التاريخي في 12 أبريل المقبل.