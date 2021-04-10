تكنولوجيا: Realme تستعد للإعلان عن هاتف Realme 8 5G في 21 من أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Realme يوم 21 من شهر أبريل الجاري لإطلاق هاتف Realme 8 5G رسمياً، على أن يتميز هذا الإصدار بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل.

نشرت شركة Realme مقطع فيديو تشويقي على حسابها الرسمي في الفيس بوك لتؤكد على الحدث القادم في 21 من أبريل لإطلاق Realme 8 5G.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف Realme 8 5G المرتقب هو إصدار الشركة الحالي V13 5G الذي قدم في السوق الصيني مؤخراً.

ولقد ظهر هاتف Realme 8 5G في مقطع الفيديو دون عبارة”Dare To Leap” التي جاءت في إصدار 4G، كما تأتي الكاميرة الخلفية في إصدار 5G بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، أي أقل من إصدار 4G الذي جاء بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

من جانب أخر لا يكشف مقطع الفيديو عن تصميم هاتف Realme 8 5G من الجهة الأمامية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الهاتف سيأتي بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية على غرار هاتف V13 5G الذي قدم في الصين.

ولقد رصد هاتف Realme 8 5G في قاعدة بيانات Geekbench and FCC برقاقة معالج Dimensity 700 وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل Android 11، وقدرة بطارية 5000 mAh، كما يضم مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

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