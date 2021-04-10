«من خلال هاتفك أكسب فلوس».. «هتكسب ثروة».. باستخدام هاتفك فقط اربح 785 جنيهًا يوميًا بكل سهولة

الشارقة - اميمة ياسر - للمساعدة في أعباء الحياة اليومية، يبحث الكثيرون عن وسيلة مناسبة لكسب المال ، وهناك كنز في أيدي الملايين يمكنهم كسب الأرباح يوميا بكل سهولة دون أن يعرفوا ذلك ، وهو الهاتف.

وقدم موقع «الوطن» فيما يلي، طرق بسيطة يمكنكم بها كسب الأرباح بكل سهولة من خلال الهاتف فقط، وفقا لما أوضحه موقع «scottalanturner».

- الاستبيانات

هناك العديد من التطبيقات التي تتيح للمستخدمين كسب الأرباح بشكل يومي ومتوفرة على متجري «جوجل» و«أبل»، ومن بينها تطبيقات البيانات والاستطلاعات لمدفوعة، والتي تتمثل في الإجابة عن عدة أسئلة بسيطة مثل «مثل من أين تشتري قهوتك وما نوع الأجهزة التي تمتلكها؟»، ويمكنكم بذلك ربح نحو 5 دولارات كل نصف ساعة بملئ الاستبيانات المختلفة وما يصل إلى 50 دولار يوميا، ما يعادل 785.33 جنيه مصري.

-صور الإيصالات

تتيح بعض التطبيقات استرداد النقود التي دفعتها في البضائع المختلفة، فمثلا عند شرائك ملابس كل ما عليك فعله هو تصوير الإيصال وإنشاء حساب، ثم اختيار في تلك البرامج المتخصصة «التخفضيات»، وبعد ذلك سيمنك ربح مكافأت وتخفيضات على المنتجات الشرائية المختلفة بالإضافة إلى كسب 10 دولار عن طريق تطبيق الشروط بشكل صحيح وتصوير الإيصال بشكل جيد.

- البحث عبر الإنترنت

باستخدام محرك «InboxDollars» يمكنك كسب مكافآت نقدية لمجموعة متنوعة من المهام ، بما في ذلك عمليات البحث عبر الإنترنت، فكل عملية بحث عن أي شيء يبحث عنه الجميع أو محل اهتمام تتيح لك ربح سنتا واحدا وخلا اليوم قد تربح نحو 10 دولارات .

- بيع الأجهزة الإلكترونية القديمة

يمكنك ببساطة، مسح الرمز الشريطي لأقراصك المضغوطة وأقراص DVD والهواتف والألعاب والكتب والأجهزة اللوحية القديمة، والبحث بعد ذلك على التطبيقات المهتمة بالألعاب القديمة أو الأجهزة الإلكترونية وفور عرض صور الأجهزوة تتيح تلك التطبيقات شرائها وتدفع لك المقابل وبأسعار كبيرة.

- بيع الصور

إذا كنت تحب التقاط الصور للمتعة، فهناك تطبيقات تتيح لك جني بعض المال عن طريق التقاط الصور، فقط ضع سعرًا على صورك، ما يمنحك فرصًا غير محدودة لكسب المال من خلال التطبيقات، حيث أن الطلب على الصور في مجالات الحياة المختلفة أصبح أمرا مطلوبا بشدة في الفترة الأخيرة.