شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد أول "بيزنيس كارد" لمؤسس مايكروسوفت بيل جيتس .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت مايكروسوفت مؤخرًا 46 عامًا وكجزء من الاحتفال بها، كشفت شركة التكنولوجيا العملاقة عن أولى بطاقات العمل لمؤسسيها: بيل جيتس وبول ألين، حيث تأسست الشركة فى 4 أبريل 1975 فى البوكيرك، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة، وقد

وقد أصدرت مايكروسوفت بطاقات العمل "غير التقليدية" من أول مكتب للشركة، تم تأجيره فى عام 1976.





وذكرت بطاقات العمل ويليام إتش جيتس (بيل جيتس) كرئيس وبول جى ألين نائب رئيس مايكروسوفت، ولم يعرفوا سوى القليل فى عام 1976 أن مايكروسوفت ستكون واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا فى العالم وأيضًا الأكثر نفوذاً.

ويقع أول مكتب لشركة مايكروسوفت فى 819 Two Park Central Tower فى Albuquerque وتذكر بطاقات العمل رقم الخط الأرضى لكلا المؤسسين، ومن المثير للاهتمام، أنهم شاركوا رقم الهاتف - (505) 256- 3600، وخلال الأيام الأولى، بدا شعار مايكروسوفت مختلفًا تمامًا عما هو عليه الآن.

وفى عام 2012، غيرت مايكروسوفت شعارها لأول مرة منذ 25 عامًا، حيث استلهم الشعار الجديد من نظام التشغيل ويندوز، وعند مقارنته بالشعار السابق، الذى كان يحمل اسم الشركة فقط، فإن هذا الشعار الجديد مكتوب بخط Segoe على اليمين ومربع بأربعة مربعات، تذكرنا بواجهة Metro UI، على اليسار، وقد ركز هذا التغيير فى الشعار بعد هذا الوقت الطويل على توفير تجربة مستخدم متسقة عبر جميع الأجهزة.