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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور بموجات الراديو تكشف عن آلاف المجرات المكونة للنجوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
صور راديوية للمجرات
كما أنه لإنتاج الصور، تم التقاط ومعالجة أكثر من أربعة بيتابايتات من البيانات الخام، ما يعادل حوالي مليون قرص DVD.
وأضاف بست، "مع ذلك، فإن صورنا عميقة جدًا لدرجة أن معظم الأشياء الموجودة فيها عبارة عن مجرات مثل مجرتنا درب التبانة، والتي تنبعث منها موجات راديو خافتة تتبع تشكل النجوم المستمر".
وأوضح بست، "مكننا الجمع بين الحساسية العالية لـ LOFAR والمساحة الواسعة من السماء التي غطاها المسح الذي أجريناه، من اكتشاف عشرات الآلاف من المجرات مثل مجرة درب التبانة، بعيدًا في المسافة البعيدة للكون".
وتابع بست، "الضوء من هذه المجرات يسافر لمليارات السنين للوصول إلى الأرض، وهذا يعني أننا نرى المجرات كما كانت قبل بلايين السنين، عندما كانت تشكل معظم نجومها."