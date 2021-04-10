شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى.. كيفية استخدام صور جوجل لنسخ لقطاتك على الهاتف والان مع تفاصيل الخبر
2. اضغط على الصورة الرمزية لحسابك في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة.
3. اضغط على "إعدادات الصورة".
4. في صفحة الإعدادات، اضغط على "النسخ الاحتياطي والمزامنة".
5. قم بتشغيل "النسخ الاحتياطي والمزامنة" عن طريق تمرير الزر إلى اليمين.
6. في نظام iOS، قد تحتاج إلى السماح لتطبيق "صور جوجل" بالوصول إلى صورك، فابدأ تطبيق الإعدادات واضغط على "الخصوصية"، ثم "الصور"، ابحث عن "صور جوجل" واضبطها على "كل الصور".
كيفية التحقق مما إذا تم نسخ الصور احتياطيًا على هاتفك
يمكنك لمعرفة ما إذا كانت صور جوجل قد احتفظت بنسخة احتياطية من صورك أو إذا كانت هناك مشكلة، مثل عدم وجود شبكة Wi-Fi تمنع نسخ صورك احتياطيًا، أن نقم بما يلي:
1. ابدأ تشغيل تطبيق صور جوجل.
2. اضغط على الصورة الرمزية لحسابك في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة.
3. يجب أن تشاهد حالة النسخ الاحتياطي في منتصف الشاشة.