شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: 2021 ستتجاوز مستويات الكربون قبل الثورة الصناعية بأكثر من 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت دراسة، أن2021 في طريقها لتكون الأولى على الإطلاق، التى ستشهد تجاوز مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف لما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 50%، حيث أظهر تحليل أجراه باحثون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أن تراكم ثاني أكسيد الكربون (CO2) تجاوز االحدود اعتبارًا من مارس 2021.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تُظهر السجلات، أن متوسط تركيز ثاني أكسيد الكربون العالمي في الغلاف الجوي من 1750 إلى 1800 كان حوالي 278 جزء في المليون، وتشير الملاحظات المأخوذة في مرصد ماونا لوا في هاواي إلى أن المتوسط وصل إلى 417.14 جزء في المليون الشهر الماضي.

كل هذا التراكم على الرغم من الانخفاض المؤقت في الانبعاثات العالمية العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الذي أدى إلى إغلاق الشركات أثناء عمليات الإغلاق، فعلى الرغم من أن الأرض شهدت ارتفاعًا كبيرًا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال حقبة ما قبل الصناعة، إلا أن التحليل الأخير يشير إلى أن عالمنا الحديث أسوأ بكثير.

أجريت الدراسة من جانب جامعة كاليفورنيا سان دييجو ومكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة والإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).

قال عالم الأرصاد الجوية ريتشارد بيتس، رئيس أبحاث التأثيرات المناخية في مكتب الأرصاد الجوية: "الاتجاه التصاعدي المعتاد في فصل الربيع سيأخذ قريبًا تركيزات أعلى من هذا المستوى خلال الأشهر الثلاثة إلى الأربعة المقبلة".

وأضاف: "لذلك، من المتوقع أن يكون عام 2021 هو العام الأول المسجل مع ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تزيد عن 50% عن مستويات ما قبل الصناعة لمدة تزيد عن بضعة أيام".

أظهرت التحليلات المجمعة معًا أن متوسط تركيز ثاني أكسيد الكربون السنوي يتزايد عامًا بعد عام، ويرجع ذلك أساسًا إلى حرق الوقود الأحفوري، مع المزيد من إزالة الغابات.