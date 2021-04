شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلعبها ازاى.. كل ما تريد معرفته عن لعبة Ludo King عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد لعبة Ludo King واحدة من أكثر الألعاب شعبية على الإنترنت، حيث تجاوزت 500 مليون عملية تنزيل فى جميع أنحاء العالم فى ديسمبر 2020، كما لا تتيح لك اللعبة اللعب مع أصدقائك وعائلتك فحسب، بل تتيح لك أيضًا اللعب مع اللاعبين المتاحين عبر الإنترنت.

وعلاوة على ذلك، فهى ليست مجرد لعبة لأربعة لاعبين، حيث تمت إضافة وضعين جديدين - Quick Ludo و Five to Six Player Ludo، إلى إصدارات سطح المكتب والهاتف المحمول، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاعبين أيضًا الدردشة (بالصوت أيضًا) مع بعضهم البعض أثناء اللعب.

ويسمح وضع 5 إلى 6 لاعبين فى Ludo King لما يصل إلى 6 لاعبين باللعب فى وقت واحد، فى وقت سابق كان يمكن فقط لما يصل إلى 4 لاعبين اللعب، ومع ذلك، فى وقت سابق، كان وضع ستة لاعبين متاحًا للاعبين المتعددين فى وضع عدم الاتصال، ويمكنك تنزيل Ludo King مجانًا من App Store و Google Play Store وعلى Windows.

كم عدد الأشخاص الذين يمكنهم لعب Ludo king مرة واحدة؟

يمكن لستة أشخاص لعب Ludo King عبر الإنترنت فى وقت واحد.

هل Ludo king تطبيق صيني؟

Ludo King هو تطبيق ألعاب هندى للهواتف المحمولة، ويمكن تنزيله مجانًا، وقد تم تطوير اللعبة بواسطة Gametion Technologies Pvt Ltd، ومقرها فى مومباي، الهند، والتى يملكها Vikash Jaiswal.

كيف أتحدث فى Ludo King؟

للتحدث فى Ludo King، تحتاج إلى النقر على أيقونة الصوت أو النقر على زر "اللعب مع الأصدقاء" الموجود على الشاشة الرئيسية.

لماذا لا يعمل Ludo King عبر الإنترنت؟

إذا توقف Ludo King عن العمل عبر الإنترنت، فهذا يعنى أنك بحاجة إلى تحديث الإصدار الجديد من متجر Google Play، يمكن إصلاح سبب آخر عن طريق مسح التطبيقات التى تعمل فى الخلفية.