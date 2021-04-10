شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تبدأ فرض "إشعارات خصوصية التطبيقات" الجديدة فى الأسابيع المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة آبل إنها ستبدأ فى الأسابيع المقبلة فى تطبيق قاعدة إشعار خصوصية جديدة حذرت شركات الإعلان الرقمى مثل فيس بوك من أنها ستضر بمبيعاتها، وقالت شركة آبل إن الإشعارات ستصبح إلزامية عندما يصبح نظام التشغيل iOS 14.5 متاحًا فى الأسابيع المقبلة، على الرغم من أنها لم تذكر تاريخًا محددًا.

وستتطلب الإشعارات لمرة واحدة من مطور التطبيق أن يطلب إذن المستخدم قبل أن يتتبع التطبيق الأنشطة "عبر تطبيقات ومواقع الشركات الأخرى"، وقال خبراء صناعة الإعلان الرقمى إن التحذير قد يتسبب فى رفض العديد من المستخدمين الإذن.

وقد أعلنت شركة أبل عن هذه الخطوة فى يونيو الماضي، لكنها قالت فى سبتمبر إنها ستؤخر التغيير لمنح المعلنين الرقميين الوقت الكافى للتكيف، ويعرض بعض المطورين بالفعل الإشعار على أساس طوعي، وقالت أبل إنها تزود المطورين بأدوات إعلانية بديلة قبل التغيير.

وتوفر إحدى الأدوات طريقة للمعلنين الذين يقومون بتشغيل إعلانات تثبيت التطبيق لمعرفة عدد الأشخاص الذين قاموا بتثبيت تطبيق بعد الحملة الإعلانية دون الكشف عن معلومات حول المستخدمين الفرديين، وتوفر أداة أخرى تسمى إدارة النقرات الخاصة للمعلنين طريقة لقياس الوقت الذى ينقر فيه المستخدم على إعلان داخل أحد التطبيقات ويتم نقله إلى صفحة ويب، ولكن دون الكشف عن بيانات حول المستخدم الفردي.

وعلى الرغم من أن الأدوات مخصصة للاستخدام من قبل مطورى البرامج، إلا أن أبل أضافت معلومات عنها إلى أحد أدلة الخصوصية الخاصة بها للمستهلكين يوم الأربعاء.