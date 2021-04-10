شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نسخة بابجى 1.4 توفر للمستخدمين وضع " Godzilla vs Kong".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام منشئو PUBG Mobile بطرح التحديث التجريبى 1.4 للإصدار العالمى من اللعبة، حيث يجلب أحدث إصدار تجريبى العديد من الميزات والأسلحة الجديدة إلى اللعبة، ومع ذلك، فإن أبرزها هو محتوى Godzilla vs Kong الجديد كجزء من أحدث تعاون متعدد.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن التحديث متاح فقط من خلال نظام الدعوات للمستخدمين، وفى التحديث التجريبى الجديد، تم تغيير شاشة الردهة، حيث يمكنك الآن رؤية سيارة على شاشة اللوبي، ومن المتوقع أيضًا أن تحصل اللعبة على خريطة Arena الجديدة جنبًا إلى جنب مع وضع لعبة Godzilla vs Kong فى خرائط Erangel وSanhok، وقد تم تأكيد ذلك بالفعل بواسطة PUBG Mobile.

وفى الإصدار التجريبي، يتوفر Godzilla بالفعل لخريطة Erangel، ومن المتوقع أيضًا أن يصل كونج وميتا جودزيلا إلى المباراة بالنسخة النهائية، كما حصلت اللعبة على شاشة إنجاز جديدة تجعل متابعة جميع الإنجازات أسهل.