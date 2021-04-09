شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: النقص العالمى فى الرقائق يؤثر على إنتاج iPad و MacBook والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تسلم شركة آبل من آثار النقص العالمي المستمر في المكونات، وفقًا لتقرير جديد صادر عن Nikkei.

ويقول إن بعض إنتاج MacBooks و iPads قد تأخر، مع تأجيل "جزء من طلبات المكونات" إلى النصف الثاني من عام 2021.

وقال التقرير الذى نقله موقع the verege، إن مشكلة MacBooks تتعلق بالقدرة على تركيب مكونات معينة على لوحات الدوائر قبل تجميع الجهاز، ويبدو أن تأخر إنتاج iPad يرجع إلى نقص في شاشات العرض ومكونات العرض.

أفادت بلومبرج في وقت سابق من هذا الأسبوع أن نقص المكونات قد تتسبب فى حدوث اختناق في صناعة التكنولوجيا بأكملها.

لم يذكر Nikkei طرازات MacBook أو iPad التي ستتأثر، وما إذا كان الإنتاج المؤجل للأجهزة الحالية أو التحديثات التي لم يتم الإعلان عنها بعد.

ويأني ذلك فيما تنتشر التكهنات من أن تطلق Apple إصدارات جديدة من iPad Pro هذا العام ، بالإضافة إلى مواصلة الانتقال لنشر المعالجات الخاصة بها عبر خط Mac بأكمله، قال المحلل Ming-chi Kuo مؤخرًا إن جهاز iPad Pro الجديد مقاس 12.9 بوصة المزود بشاشة LED صغيرة سيدخل في الإنتاج الضخم هذا الشهر.

وقال التقرير إن إنتاج iPhone لم يتأثر حتى الآن على الرغم من أن مصدرين وصفوا توريد المكونات بأنه "ضيق للغاية".

ويشير التقرير أن النقص "لا يزال يمثل مشكلة في سلسلة التوريد لشركة Apple ولم يكن له تأثير بعد على توفر المنتج".