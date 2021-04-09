شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تستعد لإطلاق Surface الجديد .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت شركة مايكروسوفت بعض المعلومات التي تتعلق بحواسب Surface الجديدة التي ستحافظ من خلالها على منافستها لحواسب آبل و إتش بي، وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن حواسب Surface Laptop 4 المنتظرة ستطرح في الأسواق في يونيو القادم، وستظهر بعدة نماذج مزودة بمعالجات Intel و AMD.

ومن المفترض أن يحصل أحد هذه الأجهزة على شاشة بمقاس 13.5 بوصة، وأن تحصل النسخة الأكبر حجما منها على شاشة بمقاس 15 بوصة أبعادها "3:2"، وبحسب التسريبات التي انتشرت مؤخرا فإن هذه الحواسب ستزود بمعالجات Ryzen 5 4680U و Ryzen 7 4980U، أما معالجات Intel التي ستأتي في بعض نماذجها فستكون من الجيل الحادي عشر الحديث مثل Core i5-1145G7 و Core i7-1185G7، ستعمل مع معالجات رسوميات مدمجة Xe.

أما ذواكر الوصول العشوائي فيها فمن المفترض أن تصل إلى 32 جيجابايت، وذواكر التخزين الداخلية فستصل سعاتها إلى 1 تيرابايت على الأغلب، ولم تعلن مايكروسوفت عن تفاصيل إضافية حول هذه الأجهزة بعد أو حول تصاميمها، لكن الفيديوهات المسربة تظهر أنها ستأتي بهياكل معدنية رقيقة، وستحصل على منافذ للشحن والتوصيل مع الأجهزة الأخرى شبيهة بتلك الموجودة في حواسبSurface الحالية.