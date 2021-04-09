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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت رباعي الأرجل يمكنه توجيه المكفوفين عبر الممرات الضيقة والان مع تفاصيل الخبر
روبوت فاقدى البصر
يمتلك الروبوت القدرة على تقليل وقت ونفقات تدريب الكلاب المرشدة، على الرغم من أنها تفتقر إلى الفوائد العقلية والاجتماعية لحيوان حقيقي.
وأضاف الباحث: "باستخدام كلب إرشاد آلي، يمكننا نشر الكود الخاص بنا مباشرة من روبوت إلى آخر، ومع مرور الوقت ستصبح الأجهزة في متناول الجميع".
روبوت المكفوفين
اختبر لي وزملاؤه الروبوت الذي يوجه ثلاثة أشخاص معصوبي الأعين حول مسار عقبة ضيق الذي يقل عرضه عن ثلاثة أقدام، وأفادوا أنه أثبت نجاحه في كل حالة.
يتوقع الفريق في المستقبل، أن الناس قادرون على مزامنة تقويم أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية الخاصة بهم مع الروبوت، والتي يمكن أن تنقلهم تلقائيًا إلى مواعيدهم عن طريق نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
كشف تيم ستافورد، المتحدث باسم جمعية Guide Dogs الخيرية في المملكة المتحدة بمجلة New Scientist، أنه يدعم مفهوم الأدلة الروبوتية إذا كان ذلك سيساعد الأشخاص الذين يعانون من إعاقة بصرية على أن يعيشوا حياة أكثر استقلالية، مضيفا "هذه الرابطة العميقة هي التي تجعل العلاقة فريدة من نوعها وأكثر بكثير من مجرد وسيلة أمان."