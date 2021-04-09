شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت رباعي الأرجل يمكنه توجيه المكفوفين عبر الممرات الضيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور باحثون أمريكيون نظام كلاب إرشاد آلي رباعي الأرجل يمكنه أن يقود المكفوفين بأمان حول العقبات وعبر ممرات ضيقة، فهذه الروبوتات تعمل مثل كلاب مساعدة حقيقية، حيث يوجه الروبوت مستخدمه ويتميز بنظام تحديد المدى بالليزر لرسم ما يحيط به وكاميرا لتتبع الإنسان الذي يوجهه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الروبوت ينظر إلى نقطة نهاية للوصول إليها، ويرسم آليا مسارًا بسيطًا، مع تكييف مساره أثناء تقدمه لاستيعاب العوائق.



روبوت فاقدى البصر يمتلك الروبوت القدرة على تقليل وقت ونفقات تدريب الكلاب المرشدة، على الرغم من أنها تفتقر إلى الفوائد العقلية والاجتماعية لحيوان حقيقي. قال الباحث الرئيسي وعالم الروبوتات Zhongyu Li من جامعة كاليفورنيا ببيركلي، إن تدريب كلاب التوجيه الميكانيكية سيكون قابلاً للتطوير. وأضاف الباحث: "باستخدام كلب إرشاد آلي، يمكننا نشر الكود الخاص بنا مباشرة من روبوت إلى آخر، ومع مرور الوقت ستصبح الأجهزة في متناول الجميع".

روبوت المكفوفين

اختبر لي وزملاؤه الروبوت الذي يوجه ثلاثة أشخاص معصوبي الأعين حول مسار عقبة ضيق الذي يقل عرضه عن ثلاثة أقدام، وأفادوا أنه أثبت نجاحه في كل حالة.

يتوقع الفريق في المستقبل، أن الناس قادرون على مزامنة تقويم أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية الخاصة بهم مع الروبوت، والتي يمكن أن تنقلهم تلقائيًا إلى مواعيدهم عن طريق نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

كشف تيم ستافورد، المتحدث باسم جمعية Guide Dogs الخيرية في المملكة المتحدة بمجلة New Scientist، أنه يدعم مفهوم الأدلة الروبوتية إذا كان ذلك سيساعد الأشخاص الذين يعانون من إعاقة بصرية على أن يعيشوا حياة أكثر استقلالية، مضيفا "هذه الرابطة العميقة هي التي تجعل العلاقة فريدة من نوعها وأكثر بكثير من مجرد وسيلة أمان."