شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل توجد قوة خامسة للطبيعة؟.. العلماء يكتشفون نتائج غريبة قد تعيد كتابة الفيزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علماء الفيزياء، عن نتائج محيرة من تجربة للجسيمات، والتى يمكن أن تعيد كتابة قوانين الفيزياء، ويعتقد العلماء أنهم ربما اكتشفوا قوة خامسة للطبيعة، بعد ملاحظة جسيمات دون ذرية صغيرة تتصرف بطريقة غير عادية، وأرسلت تجربة جديدة جسيمات ميونات صغيرة، تشبه الإلكترون، من خلال مغناطيس كهربائي بوزن 15 طنًا في محاولة لقياس مدى تأرجحها بمرور الوقت.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تسمى تجربة Muon g-2، حيث كانت الجسيمات تنتقل على طول المسار المغناطيسي البالغ طوله 50 قدمًا، وقد تذبذبت بنسبة 0.1% عن النموذج القياسي الذي تم استخدامه لمدة 50 عامًا.

يقترح النموذج القياسي للفيزياء أن كل شيء في الكون يتكون من عدد قليل من اللبنات الأساسية تسمى الجسيمات الأساسية، تحكمها أربع قوى أساسية، وهى القوة القوية، القوة الضعيفة، القوة الكهرومغناطيسية، وقوة الجاذبية.

يشير أحدث اكتشاف بواسطة Fermilab إلى أن الميون يمكن أن يتفاعل مع جسيمات أو قوى غير مكتشفة، ولا يظهر في النموذج القياسي كما نعرفه، وبما أن الميونات تتشكل بشكل طبيعي عندما تضرب الأشعة الكونية الغلاف الجوي للأرض، فإن هذه النتائج يمكن أن تغير الطريقة التي نعتقد أن الكون يعمل بها.

قال مجلس مرافق العلوم والتكنولوجيا في المملكة المتحدة (STFC)، إن النتيجة توفر دليلًا قويًا على وجود جسيم دون ذري غير مكتشف أو قوة جديدة.

ولكنهم حذروا من وجود احتمال واحد من كل 40.000 أن النتيجة قد تكون خطأ إحصائيًا، ووصف عالم فيزياء الجسيمات الإنجليزي البروفيسور بريان كوكس النتيجة بأنها "مهمة ومثيرة".

وكتب على تويتر إنه يقترب من اكتشاف فيزياء جديدة تتجاوز النموذج القياسي، مع الكشف عن جسيمات أساسية جديدة، حيث سيكون هذا أكبر اكتشاف في فيزياء الجسيمات لسنوات عديدة.

تبحث تجربة Muon g-2 عن علامات الجسيمات والقوى الجديدة من خلال الفحص الدقيق لتفاعل الميون مع المجال المغناطيسي المحيط.