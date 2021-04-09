شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيانات 500 مليون مستخدم على LinkedIn معروضة للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه منصة الشبكات المهنية المملوكة لشركة مايكروسوفت LinkedIn الآن تسربًا هائلاً للبيانات من 500 مليون مستخدم يُزعم أنه يتم بيعها عبر الإنترنت، حيث تم عرض أرشيف يحتوى على بيانات يُزعم أنها مأخوذة من 500 مليون ملف تعريف على LinkedIn للبيع فى منتدى شهير للقراصنة، مع تسريب مليونى سجل آخر كعينة إثبات للمفهوم من قبل الأشخاص الذين يقفون وراء الاختراق.

ووفقًا لتقارير CyberNews :"تحتوى الملفات الأربعة المسربة على معلومات حول مستخدمى LinkedIn الذين يُزعم أن الجهة المهددة قد كشطت بياناتهم، بما فى ذلك أسمائهم الكاملة وعناوين بريدهم الإلكترونى وأرقام هواتفهم ومعلومات مكان العمل والمزيد".

كما تتضمن البيانات المسربة المعروضة للبيع معرفات LinkedIn، والأسماء الكاملة، وعناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، والجنس، والروابط إلى ملفات تعريف LinkedIn، والروابط إلى ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الأخرى، والألقاب المهنية، وغيرها من البيانات المتعلقة بالعمل.

وذكر التقرير :"بينما يمكن للمستخدمين فى منتدى المتسللين عرض العينات المسربة لحوالى 2 دولار من أرصدة المنتدى، يبدو أن الفاعل يقوم ببيع قاعدة بيانات أكبر بكثير من 500 مليون مستخدم بالمزاد مقابل مبلغ مكون من 4 أرقام على الأقل، ويفترض أن يكون بعملة البيتكوين" .

وقالت LinkedIn فى بيان حديث ليها إنها "حققت فى مجموعة مزعومة من بيانات LinkedIn التى تم نشرها للبيع وتوصلت إلى أنها فى الواقع تجميع لبيانات من عدد من المواقع والشركات"، وقالت الشركة: "إنها تتضمن بيانات ملف تعريف الأعضاء التى يمكن عرضها علنًا والتى يبدو أنها قد تم إزالتها من LinkedIn، ولم يكن هذا خرقًا لبيانات LinkedIn، ولم يتم تضمين أى بيانات حساب عضو خاص من LinkedIn فى ما تمكنا من مراجعته".