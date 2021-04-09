شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قناع ذكي مع سماعات رأس مدمجة لإلغاء الضوضاء .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور مغني الراب وليام آدامز قناع Xupermask، وهو عبارة عن قناع ذكي بقيمة 299 دولارًا، يتميز بسماعات مدمجة لإلغاء الضوضاء تشبه سماعات AirPods من أبل، إلى جانب منفذ شحن وأضواء LED في المقدمة، وتعاون مع عدد من الأسماء الكبيرة في عالم التكنولوجيا لصنع "القناع الذكي"، بما في ذلك مصمم الأزياء في هوليوود خوسيه فرنانديز الذي صمم بدلات SpaceX البيضاء الشهيرة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتميز غطاء الوجه الذي يشبه الخيال العلمي بنظام ترشيح HEPA، والموجود داخل قناع سيليكون مع نسيج شبكي مبطن للجوانب، وكلها مثبتة على الوجه بشكل مريح.



القناع الذكى

قال وليام: "نحن نعيش في عصر الخيال العلمي، لكننا نرتدي أقنعة عادية، لذلك أردت صنع قناع يناسب العصر الذي نحن فيه".

تبدأ قصة Xupermask في صيف عام 2020، عندما خضع جزء كبير من الولايات المتحدة والعالم لنوع من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

انتقل الفريق إلى التصميم بعد تحديد المعدات الاستباقية، واختار العمل مع فرنانديز، المعروف بتصميماته الهوليوودية المستخدمة في أفلام 'Black Panther' و 'The Avengers' و 'X-Men 2'.

وأكد مغنى الراب، "لقد أنشأنا XUPERMASK لتغيير اللعبة إلى طبيعتنا الجديدة، ففي هذا العصر الجديد من الأناقة والأمان، يعد XUPERMASK تصميمًا لأقنعة الوجه مع أداء عالي التقنية لأسلوب الحياة الحديث"



قناع ذكى

يتميز Xupermask بإغلاق وجه من السيليكون ويتم تثبيته على الرأس بواسطة شريط مرن يمكن تعديله ليناسب أشكال الوجه المختلفة، ويوجد بالداخل نظام مروحة مزدوج ثلاثي السرعات وفلاتر HEPA، جنبًا إلى جنب مع بطارية تدوم سبع ساعات لتشغيل جميع الميزات التقنية، ومدعوم ببطارية تدوم 7 ساعات.