شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل يلتقط صورا لنجوم على شكل "نسر غاضب".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مشهد مهيب، تمكن تلسكوب "هابل" التابع لوكالة "ناسا" من التقاط مشهد مثير لا يمكن مشاهدته بواسطة التلسكوبات الأرضية بسبب بعده عن مجرة درب التبانة، ونشر فريق العمل المشرف على عمل تلسكوب "هابل" الفضائى عبر صفحته بموقع "تويتر"، تغريدة تتضمن مشاهد رائعة التقطها التلسكوب الفضائى، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

ورصد الفيديو نجمان لامعان ضمن إطار يبدو للوهلة الأولى مشابها وبشكل غريب جدا لطائر نسر، ويملك أعين لامعة وغاضبة تنظر باتجاه كوكب الأرض، في مشهد رائع التقطته عدسات التليسكوب على بعد مليارات السنين الضوئية.

وجاء في التغريدة التي رافقت المنشور: "اكتشف هابل زوجًا من النجوم على بعد حوالي 10 مليارات سنة ضوئية"، وتابعت التغريدة: "إن النجوم قريبة جدا من بعضها لدرجة أنها تبدو كجسم واحد للتليسكوبات الأرضية، ولكن فوق الغلاف الجوي الغامض للأرض، يستطيع هابل التمييز بين النجمين".

وبحسب "ناسا" يعتقد الباحثون أن النجمين الزائفين أو "الكوازرات" قريبين جدا من بعضهما البعض لأنهما يقعان في قلب مجرتين مدمجتين، ويشار إلى أنه فى نهاية شهر مارس الماضى، أرسلت مركبة هابل صورة لمجرة الكبيرة ولامعة، وذلك قبل أيام فقط من حدوث خلل برمجى فى إغلاق تلسكوب هابل الفضائى مؤقتًا، حيث أصدرت ناسا - حينها - صورة NGC 2336، وهى مجرة تقع على بعد حوالى 100 مليون سنة ضوئية من الأرض فى كوكبة Camelopardalis (المعروفة أيضًا باسم Giraffe).



نجوم تشبه النسر

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي - آنذاك - فإنه فى بيان حول الصورة الجديدة، أطلقت ناسا على NGC 2336 اسم "المجرة المثالية"، وتعد NGC 2336 عبارة عن مجرة حلزونية، مما يعنى أن مركزها كثيف النجوم مع أذرع تتدلى من نهايات الشريط، كما أن المجرة كبيرة جدًا، ويبلغ عرضها 200000 سنة ضوئية.

ولا تعد كبيرة بالنسبة لأكبر مجرة تم اكتشافها، والتى يعود أصلها إلى IC 1101، التى تبلغ حجمه 50 ضعف مجرتنا درب التبانة ويبلغ قطره 5.5 مليون سنة ضوئية، ولكنها تقع على الحد الكبير لمعظم المجرات الحلزونية، والتى يمكن أن تقيس ما بين 16000 سنة ضوئية و300000 سنة ضوئية.

كما أن النجوم الزرقاء الساطعة المتلألئة فى جميع أنحاء الأذرع الحلزونية لـ NGC 2336 تجعل المجرة جميلة بشكل خاص، وهذه نجوم شابة تنبعث منها ضوء أزرق لامع، وفى مركز NGC 2336 توجد منطقة أكثر قتامة وأكثر احمرارًا تتكون فى الغالب من نجوم أقدم.

واكتشف عالم الفلك الألمانى فيلهلم تمبل، هذه "المجرة المثالية" فى عام 1876 باستخدام تلسكوب أصغر بكثير من تلسكوب هابل، مع مرآة حوالى عُشر حجم هابل.