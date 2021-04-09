شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. ميزة Google Phone الجديدة لتسجيل المكالمات من الأرقام المجهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت جوجل ميزة تسجيل المكالمات فى تطبيق الهاتف العام الماضي، ووفقًا لتقرير جديد، تعمل الشركة الآن على توسيع الميزة من خلال التسجيل التلقائى للمكالمات للمتصلين غير المعروفين، وقد تم اكتشاف الميزة فى وقت سابق فى يناير فى تفكيك تطبيق الهاتف ويبدو أن بعض مستخدمى Google Phone بدأوا الآن فى تلقى الميزة.

ونشر أحد المسربين المشهورين theyashreddi لقطات شاشة لهذه الميزة على تويتر، ووفقًا لقطات الشاشة التى نشرها المستخدم، يحتوى تطبيق Google Phone الآن على تبديل جديد يسمح للمستخدمين بتمكين تسجيل المكالمات لجميع المكالمات غير المعروفة تلقائيًا.

وستعمل الميزة التى تم تمكينها بمجرد تمكينها على تسجيل جميع المكالمات إذا لم يتم حفظ جهة الاتصال على الهاتف الذكي، وبالإضافة إلى ذلك، يحتوى القسم الجديد أيضًا على خيار يقرأ "الأرقام المختارة"، وهذا يعنى أنه يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة أرقام الهواتف يدويًا لتسجيل المكالمات منهم دائمًا.

وإضافة جديدة أخرى هنا هى خيار وقت الحذف الذى سيسمح للمستخدمين بتعيين إطار زمنى يريدون بعده حذف هذه التسجيلات تلقائيًا، ومن المهم الإشارة إلى أن ميزة تسجيل المكالمات دائمًا تأتى مع إخلاء واسع جدًا فى شكل نافذة منبثقة حيث يحتاج المستخدمون إلى قبولها قبل تمكين الميزة.