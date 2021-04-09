شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطلق تطبيق Hotline لمنافسة Clubhouse والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ أن اكتسب Clubhouse شعبية، كانت هناك تقارير حول كيفية عمل فيس بوك على تطبيق يعمل على نفس المنوال، والآن، أطلق فريق NPEالتابع لفيس بوك تطبيق Hotline، وهو حاليًا فى مرحلة الاختبار التجريبى العام ويقال إنه مزيج من Instagram Live و Clubhouse.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن التطبيق يسمح للمستخدمين ليس فقط بالسماح للمستخدمين بالتواصل عبر الصوت ولكن أيضًا بالفيديو المباشر، ويوضح تقرير صادر عن TechCrunch أن Hotline يبدو مستوحى من Clubhouse نظرًا لأن واجهة المستخدم الخاصة به تبدو مشابهة لها مع وجود قسم مكبر الصوت فى الأعلى ويتم عرض مضيف الحدث فى رمز ملف تعريف مستدير أو بث فيديو مباشر.

ومع ذلك، على عكس Clubhouse، يتطلب التطبيق من المستخدمين تسجيل الدخول باستخدام تويتر والتحقق من هويتهم عبر الرسائل القصيرة، وأيضًا، يتم أيضًا تسجيل أحداث Hotline تلقائيًا، وفى نهاية الجلسة، يُقال أن المضيف يتلقى تسجيلات mp3 و mp4 للجلسة التى يمكنهم تحريرها ومشاركتها على منصات التواصل الاجتماعى الأخرى.

وفقًا للتقرير، يتيح تطبيق Hotline للجمهور كتابة أسئلتهم، ثم الانضمام إلى المضيف "على خشبة المسرح" عندما يحين دورهم، وعلاوة على ذلك، عندما يتم طرح الأسئلة، يمكنهم التفاعل مع الرموز التعبيرية بما فى ذلك التصفيق بالأيدى والنار والقلب والضحك والمفاجأة والإبهام.

فى الشهر الماضي، تم الإبلاغ عن ميزة تشبه Clubhouse قد تأتى إلى تطبيق فيس بوك الرئيسى أيضًا، حيث اكتشف المهندس أليساندرو بالوزى رمزًا يسمح للمستخدمين باختيار نوع الغرفة التى يريدونها فى غرف المراسلة، و تشمل الخيارات غرفة صوت خاصة مع الأصدقاء وغرفة فيديو خاصة وبث صوتى مباشر للمستمعين فى الغرفة.