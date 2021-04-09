شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التحام المركبة "سويوز إم إس-18" بالمحطة الفضائية الدولية بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التحمت منذ قليل فى تمام 1:09 مساء بتوقيت القاهرة، المركبة الفضائية "سويوز إم إس-18" بالمحطة الفضائية الدولية، وكانت المركبة قد انطلقت صباح اليوم، في الساعة 10:42 بتوقيت موسكو، محمولة على الصاروخ "سويوز-2.1a" من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، بالتزامن مع الذكرى الستين لأول رحلة مأهولة إلى الفضاء، والتي كان على متنها رائد الفضاء السوفيتي، يوري جاجارين.

وقد وضعت، بهذه المناسبة، صورة يوري غاغارين والأحرف الأولى من اسمه على متن الصاروخ، وقد أتمت المركبة دورتين فقط حول كوكب الأرض، خلال 3 ساعات ونصف الساعة، بعد أن تم إرسال المركبة الفضائية بهذا المخطط لأول مرة في أكتوبر من العام الماضي، حيث التحمت المركبة آنذاك بعد 3 ساعات و3 دقائق.

وسوف تسلم المركبة "سويوز إم إس-18" إلى المحطة الفضائية الدولية، من بين أشياء أخرى، أدوات ومواد لمعالجة تسرب الهواء من الجزء الروسي من المحطة الفضائية الدولية بشكل نهائي، والذي أصبح معروفاً في أغسطس 2020، حينما وجد رواد الفضاء أحد الأماكن المحتملة للتسرب بمساعدة أكياس الشاي.

وفي فبراير، أُرسل مجهر قوي إلى محطة الفضاء الدولية، للبحث عن التسريبات المحتملة الأخرى، بالإضافة إلى مانع للتسرب، بينما أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، أن معدلات التسرّب هي الآن أقل بآلاف المرات من المعدلات الحرجة، ولا تكاد تكتشفها الأجهزة.