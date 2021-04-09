شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار روسى لذراع آلية تعمل في الفضاء والبحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض في معرض "يوم ابتكارات وزارة الدفاع الروسية" ذراعا آلية تعمل بتقنية اللمس، يمكن استخدامها في الفضاء وفي أعماق البحار على حد سواء، حيث افتتح المعروض الروسى منذ يومين، وبه أكثر من 200 ابتكار واعد.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يقول مصدر في الوزارة، "هذا الابتكار مخصص لأداء مهام معقدة بدقة وسرعة عاليتين . وتتميز هذه الذراع بخفة الوزن والقدرة النوعية العالية، بالإضافة إلى إمكانية تزويدها بأجهزة الاستشعار بما فيها التي تعمل بتقنية اللمس".

ويضيف المصدر، هذه الذراع مزودة أيضا بمنظومة رؤية تقنية، ما يسمح بتثبيتها على حوامل متنقلة كجزء من النظم الروبوتية، وكذلك على معدات قوات المهام الخاصة.

كما يمكن استخدام الذراع في الفضاء لإصلاح المركبات والأجهزة الفضائية وصيانة الهوائيات الفضائية.

ويشير المصدر، إلى أن القوات البحرية يمكنها استخدام هذه الذراع في الأجهزة غير المأهولة لاستكشاف الأعماق وكذلك في عمليات البحث والإنقاذ، حيث يمكنها العمل على أعماق كبيرة، وبالإضافة إلى هذا، يمكن لقوات الهندسة العسكرية استخدامها في عمليات إزالة الألغام وغيرها.