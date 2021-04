شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق الدفعة العاشرة من أقمار الانترنت الفضائى لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت SpaceX الدفعة العاشرة من أقمار Starlink للعام، ليصل العدد الإجمالي إلى 1443 في المدار، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 في تمام الساعة 12:34 مساءً بالتوقيت الشرقي من مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال بفلوريدا، وكان الطقس يبدو جميلاً مع سماء صافية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه إلى جانب تحقيق هدف كبير لهذا العام ، تمثل هذه المهمة أيضًا ما مجموعه 300 Starlinks تم إرسالها إلى الفضاء منذ 4 مارس.

كما أنه بعد الإطلاق المبكر لشهر مارس، أجرت الشركة المملوكة لإيلون ماسك رحلات في 11 مارس و 14 مارس، وكلها جزء من مخطط ماسك الرئيسي للحصول على إجمالي 1500 قمر Starlink يدور حول الأرض بحلول نهاية عام 2021.

أشعل صاروخ فالكون 9 محركاته التسعة التي أرسلت سحابة بيضاء ضخمة من القاعدة، ثم انطلق إلى الفضاء، وكان نشر 60 قمراً صناعياً من Starlink ناجحاً، وأثبت الداعم هبوطه على متن المركبة Of Course I Still Love You في المحيط الأطلسي.

كما تم توصيل أكثر من 10000 مستخدم بشبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink، وفقًا لتقرير SpaceX مع لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) من فبراير.

قالت الوثيقة إن الخدمة "تلبي وتتجاوز 100/20 ميجابت في الثانية (Mbps) عبر المستخدمين الفرديين، ويرى الكثيرون زمن انتقال عند أو أقل من 31 مللي ثانية".

لكن هناك بعض العيوب للمستخدمين، بالإضافة إلى التكلفة الباهظة، تتمثل في الانقطاعات بسبب العدد المحدود من الأقمار الصناعية حتى الآن، وحقيقة أن Starlink لا تزال في مرحلة الاختبار المبكر.

يتقاضى البرنامج التجريبي العام، المتوفر في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، رسمًا شهريًا قدره 99 دولارًا، بالإضافة إلى تكلفة مقدمة قدرها 499 دولارًا لمجموعة Starlink Kit التي تتضمن محطة 'UFO on a stick'، وحامل ثلاثي القوائم وموزع انترنت.