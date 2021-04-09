شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Neuralink تواصل مفاجأة العالم بأفكارها من شريحة الدماغ لاستنساخ الديناصورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Neuralink، التي فاجأت العالم من قبل بشأن شريحة للدماغ يمكن ربطها بالكمبيوتر، عن سعيها لفكرة أكثر غرابة وهى إنشاء أنواع غريبة من الديناصورات في المعامل، حيث قال ماكس هوداك، أحد مؤسسيها، أنه يمكن لشركة التكنولوجيا الأمريكية Neuralink إنشاء أنواع غريبة جديدة من الديناصورات في غضون 15 عامًا فقط.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هوداك هو رجل أعمال وتقني أمريكي شارك في تأسيس شركة التكنولوجيا العصبية المثيرة للجدل مع إيلون ماسك.

وقال هوداك، إن الشركة، المعروفة بوضع شريحة كمبيوتر في دماغ خنزير، يمكنها على الأرجح بناء " Jurassic Park" إذا أرادت ذلك، في إشارة إلى الفيلم الرائد لعام 1993، ولم يوضح هوداك كيف سيتم بناء نسخة الشركة الخاصة من Jurassic Park ، لكنه ذهب إلى اقتراح أنه يمكن أن يساعد التنوع البيولوجي.

وبدا أن هوداك لم يتوانى عن أحداث الفيلم، المقتبس من رواية عام 1990 لمايكل كريشتون وبطولة سام نيل ولورا ديرن وجيف جولدبلوم، فإنه يصور النتائج الكارثية لعلماء الجينات الذين أعادوا الديناصورات من الانقراض في متنزه على جزيرة بالقرب من كوستاريكا، وفي الفيلم، تم استنساخ الديناصورات عن طريق استخراج الحمض النووي للديناصورات من بعوض ما قبل التاريخ المحفوظ في العنبر.

ولكن نظرًا لانهيار النظام الأمني في المتنزه، فإن الديناصورات، بما في ذلك الديناصورات المخيفة، والتيرانوصور ريكس، انطلقت في حالة هياج.

وأشار هوداك إلى أنه " لن تكون ديناصورات أصيلة وراثيًا، ولكن ربما 15 عامًا من التربية + الهندسة ستكون جيدة للحصول على أنواع جديدة فائقة الغرابة.

وتعمل Neuralink حاليًا على تقنية تهدف إلى السماح للأشخاص بربط أدمغتهم بجهاز كمبيوتر والتحول بشكل فعال إلى إنسان آلي.

جدير بالذكر أن شركة Neuralink، التي تأسست في عام 2016، تشتهر بعملها على إنشاء "واجهة دماغ كاملة"، وهي أساسًا شبكة من الأقطاب الكهربائية الصغيرة المرتبطة بالدماغ، والتي تتصورها الشركة ستسمح لنا بالتواصل لاسلكيًا مع العالم، وتدعي الشركة أنه سيمكننا من مشاركة أفكارنا ومخاوفنا وآمالنا وقلقنا دون كتابة أو نطق أي كلمات.