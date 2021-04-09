غاغارين “يطير إلى الفضاء”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 9 أبريل 2021 10:16 صباحاً - منذ 16 دقيقة

عشية ذكرى أول رحلة فضائية تطلق روسيا مركبة فضائية تحمل اسم رائد الفضاء الأول غاغارين.

وأعلنت وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” أن مركبة “يو. أ. غاغارين” ستنطلق من قاعدة بايكونور الفضائية في 9 نيسان 2021 بواسطة صاروخ “سويوز-2.1أ” الذي يحمل صورة غاغارين.

وستنقل المركبة ثلاثة رواد فضاء: الروسيان اوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف والأمريكي مارك فاندي هاي، إلى محطة الفضاء الدولية التي يوجد على متنها الآن اثنان من رواد الفضاء الروس و4 ملاحين فضائيين أمريكيين ورائد فضاء ياباني.

وتحل في 12 نيسان الذكرى الـ60 للرحلة الفضائية الأولى التي دشنت عصرا جديدا، عصر استكشاف الفضاء، وأنجزها الروسي يوري أليكسييفيتش غاغارين الذي أصبح أول إنسان راد مجاهل الكون.

وأوقفت جميع المحطات الإذاعية العالمية بث برامجها في 12 ابريل 1961 لكي تعلن عن وجود إنسان في رحاب الفضاء. وطار غاغارين على متن مركبة “فوستوك” حول كوكب الأرض، فعاد إلى الأرض سالما. وكان ذلك بعد 3.5 عام من إطلاق روسيا أول قمر صناعي.